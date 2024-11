Aymeric Laporte. Son cadeau de diamants aux vainqueurs de l’Euro 2024

Pour célébrer la victoire de l’Espagne à l’Euro 2024, Aymeric Laporte a offert un présent à tous les membres de l’équipe. – @MJJones

Un cadeau d’exception pour un moment historique. Aymeric Laporte, défenseur central d’Al-Nassr et de la sélection espagnole, a marqué de manière originale la victoire de la Roja à l’Euro 2024. Le champion d’Europe a offert à chacun de ses coéquipiers et au staff technique un pendentif en or et diamants.

Un pendentif d’or et de diamants à tous les membres de la Roja

Conçue par une maison de joaillerie londonienne réputée, cette pièce unique illustre l’attachement de Laporte à cet exploit collectif. L’Espagne avait décroché son quatrième titre continental en s’imposant 2-1 face à l’Angleterre dans une finale mémorable au Stade Olympique de Berlin. « L’Euro est l’un des moments les plus forts de ma carrière », a déclaré Laporte, soulignant l’importance de « commémorer ces instants avec ceux qui les ont partagés ».

Un cadeau d’une valeur inestimable pour un moment fort de l’Espagne

Dans une déclaration relayée par la Fédération espagnole de football (RFEF), le joueur a ajouté : « Nous sommes une famille. » Ce geste symbolique renforce les liens entre les joueurs et le staff, témoignant de l’esprit d’équipe qui a conduit la Roja au sommet de l’Europe cet été. Le prix de ce présent au total de tous les membres n’est pas connu.