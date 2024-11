Pogba. Quel sera son prochain club selon les bookmakers ?

Paul Pogba et la Juventus, c’en est bientôt fini. Pour le reste tout est encore incertain.

« La Juventus Football Club et Paul Pogba annoncent avoir convenu d’un commun accord de résilier le contrat de performance sportive à compter du 30 novembre 2024. L’entreprise souhaite à Paul le meilleur pour son avenir professionnel. » C’est par ce communiqué somme toute laconique, que la Juventus et Paul Pogba ont mis fin à leur collaboration.

La décision est prématurée alors que le milieu de terrain français était normalement sous contrat, jusqu’en 2026. Elle fait suite à la suspension du joueur ordonnée par le Tribunal administratif du sport, en raison d’un contrôle positif à la testostérone de Pogba. Initialement de quatre ans, la sanction a été réduite à 18 mois, c’est pour cette raison que le club et son désormais ex-milieu de terrain ont discuté plus tôt de la rupture.

L’OM favori des bookmakers pour engager Paul Pogba

Pogba part le coeur gros mais sans rancune, tel qu’il l’a dit dans un long message posté sur les réseaux sociaux. Evidemment qu’à compter de ce jour la question qui se pose est celle du futur, du champion du monde 2018. Depuis plusieurs semaines, les fans de l’OM font du lobbying à son attention, en rêvant d’une association internationale avec Adrien Rabiot. L’opération séduction fonctionne, à tout le moins chez les bookmakers anglais qui s’intéressent au marché.

A la question de savoir quel sera le prochain de Pogba, la cote de l’OM est la plus faible, donc la plus probable, à 1,85. C’est la seule alternative du moment pour lui en France. Les autres options les plus chaudes, le mènent plus loin hors des frontières européennes, en Arabie Saoudite – à Al-Ahli SC à la cote de 4, Al Ittihad (5) et Al Nassr (8) -, ou en Amérique du Nord, en championnat de MLS, soit à l’Atlanta United FC (cote à 4), soit au Los Angeles Galaxy à 8, sinon à l’Inter Miami avec Messi, Suarez et autre Busquets. C’est coté à 10 contre un.

Restent enfin les pistes du Big Five européen, considérées comme plus loin lointaines. Notamment un départ en Espagne, au Real Madrid (14) ou au FC Barcelone (21), à moins qu’il ne reparte en Angleterre, au service de Chelsea (17), sinon de Manchester United, à la cote de 17.