Tout pour le show et le spectacle entre Mike Tyson et Jake Paul qui s’affrontent cette nuit dans l’un des combats de boxe les plus attendus de l’année 2024.

Le combat tant attendu entre un jeune provocateur devenu boxeur et une légende du ring anciennement championne du monde de boxe sera à suivre en direct ce vendredi soir. L’événement débutera à 20h (heure de la côte Est des États-Unis), soit 2h du matin (heure française) dans la nuit de vendredi à samedi. La soirée promet un spectacle complet, avec des combats préliminaires avant le duel principal. Tyson – Jake Paul 2024 en direct streaming sera diffusé en exclusivité sur Netflix, marquant une première pour la plateforme dans le domaine de la boxe en direct.

Suivez Tyson – Jake Paul 2024 en direct streaming

Netflix débarque dans la boxe avec Tyson – Jake Paul 2024 en direct streaming

D’un côté, Mike Tyson, surnommé « Iron Mike », détient un palmarès impressionnant (56 victoires, 6 défaites). Plus jeune champion du monde des poids lourds à seulement 20 ans, il a marqué l’histoire avec sa puissance et son style unique. Retiré des rings depuis 2005, il n’avait fait qu’un bref retour en 2020 pour un combat d’exhibition contre Roy Jones Jr. Cette fois, l’affrontement contre Paul sera un duel professionnel, comptabilisé dans leurs statistiques.

De l’autre, Jake Paul (10 victoires, 1 défaite), figure des réseaux sociaux, s’est métamorphosé en boxeur professionnel ces dernières années. Loin d’être un simple amuseur, il a su prouver ses capacités face à des adversaires respectés, notamment des anciens combattants de MMA comme Anderson Silva et Tyron Woodley. Mais affronter une icône comme Tyson est un défi inédit pour le jeune Américain. Chez les bookmakers, c’est pourtant lui le favori du combat.

Une soirée complète avec un documentaire en marge de l’événement sportif

L’affrontement se déroulera à l’AT&T Stadium, au Texas, et débutera à 2h du matin heure française. Le combat principal est prévu aux alentours de 4h. Pour la première fois, Netflix diffusera un événement sportif en direct, s’associant à ce rendez-vous exceptionnel. En complément, la plateforme propose un documentaire exclusif intitulé “Compte à rebours : Jake Paul vs. Mike Tyson”, qui dévoile les coulisses de la préparation et les histoires personnelles des deux boxeurs.