Flavio Briatore. Révélations sur son contrat avec Alpine et son rôle d’intermédiaire en affaires

A 75 ans, Flavio Briatore garde une très forte influence sur le monde de la Formule 1.

Désormais seul à la tête de l’écurie Alpine F1, depuis le départ d’Oliver Oakes comme team principal, il y a quelques semaines, l’Italien Flavio Briatore dispose d’un confortable salaire de consultant, valable jusqu’en 2026, et d’un statut bien particulier, lui permettant de cumuler plusieurs contrats à la fois, dans l’univers de la F1 .

Flavio Briatore percevrait, comme consultant Alpine F1 Team, un salaire de 2,5 millions d’euros annuels jusqu’en 2026. C’est-à-dire un total de 7,5 millions d’euros pendant les trois ans de son contrat, selon les estimations de notre partenaire et spécialiste depuis 15 ans, Business Book GP.

Flavio Briatore, une image à soigner

L’image de Flavio Briatore, depuis son retour à la tête d’Alpine F1 en 2024, est associée à une prise de participation dans la vente de l’écurie d’Enstone. Même si Renault multiplie les démentis, le business reste le business. Devenant désormais seul maître à bord, et confirmé par la direction du constructeur français Renault, l’italien de 75 ans n’est toutefois pas considéré comme éligible au poste officiel de team principal, il garde alors son rôle de consultant exécutif. Car la Fédération Internationale de l’Automobile n’estime pas Briatore comme responsable de l’écurie. Le rôle échoit au directeur sportif, Dave Greenwood, qui a été nommé pour représenter la franchise auprès de la Fédération.

Une situation jamais vue auparavant dans le paddock, et en lien avec l’exclusion du manager italien pendant une décennie après l’affaire du Crash Gate de 2009. Pourtant, Briatore avait bénéficié en 2023, d’un contrat de conseil marketing auprès de Liberty Media (contre une rémunération estimée de 2 millions d’euros par an). L’homme n’a donc jamais véritablement quitté le paddock.

L’Italien est un intermédiaire en or

Toujours conseil exclusif du double champion du monde, Fernando Alonso, l’italien perçoit 10% de chaque salaire du pilote Aston Martin F1 Team. En 2005, ce la valait 3 millions d’euros. Depuis le retour d’Alonso en F1, en 2021 le cumul s’élève à 12 millions de commissions, qui ont bénéficié à l’une des sociétés de gestions de Flavio Briatore.

Plus intéressant, son lien avec l’Azerbaïdjan. Ayant croisé dans son night-club le président du pays, Briatore a joué les intermédiaires et l’accord a été signé en 6 mois avec Bernie Ecclestone, pour l’organisation d’une course de rue, en 2016. Le circuit dispose d’un contrat signé jusqu’en 2026 et il investit 55 millions d’euros par an pour obtenir la course au calendrier. Flavio Briatore revendique une rémunération comme consultant estimé à 1,5 millions d’euros par an. « Business as usual ».