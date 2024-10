Real Madrid: Ferland Mendy et son nouveau missile à un demi-million d’euros

Ferland Mendy roule pour la Ferrari Purosangue.

Un pur sang dans le moteur. Alors qu’il vient de parapher l’extension de son contrat avec le Real Madrid, Ferland Mendy profite de sa période faste pour muscler sa conduite. Le latéral international français aime les voitures, nous en avions directement discuté avec lui, il y a quelques années quand il était un joueur de l’Olympique Lyonnais et ce dernier modèle en sa possession, confirme cette idée.

Le SUV signé de Ferrari pour Ferland Mendy

Ferland Mendy roule en effet en Ferrari Purosangue, le tout premier SUV du mythique constructeur italien. Un SUV, certes, mais une sportive avant toute chose, dans la plus pure tradition des bolides produits par la marque au cheval cabré. Avec son moteur V12, capable de délivrer 725 ch et 716 Nm de couple, cette Ferrari Purosangue est capable d’atteindre la barre des 100 km/h en seulement 3,3 secondes et flirte avec une vitesse de pointe de 310 km/h.

Il faut des mains expertes pour maîtriser la fougue et la puissance de l’engin. Il faut aussi avoir les moyens de débourser plus ou moins l’équivalent d’un demi-million d’euros selon les options, le prix à payer pour rouler au volant de cette Purosangue d’exception, que le joueur français du Real Madrid a choisi d’une couleur noire.