FC Nantes. Quel sera le prochain club de Conceiçao selon les bookmakers ?

Sergio Conceiçao débutera-t-il l’année 2025 sur le banc d’un club ?

Plus le FC Nantes s’enfonce, sinon dans la crise, à tout le moins dans les profondeurs du classement sport, plus Antoine Kombouaré est sur la sellette. Et plus le technicien kanak est proche de la sortie, plus se murmurent les noms de ses potentiels successeurs ; en ce moment, Sergio Conceiçao est celui qui les alimentent le plus.

C’est un point de vue depuis la France, car le coach portugais, après sept saisons passées sur le banc du FC Porto, a souhaité s’offrir un nouveau défi et a donc résilié son contrat. Libre depuis, il n’a pas que l’intérêt du FC Nantes. De l’autre côté de la Manche notamment, d’autres entraîneurs comme Kombouaré son fragilisés ou ont été écartés. Et le nom de Conceiçao aussi, circule pour les remplacer.

Au Royaume-Uni aussi le nom de Conceiçao circule avec plus ou moins de consistance

Puisqu’au Royaume-Uni ce type de marché est permis, la question du prochain club du Portugais est posée. Le FC Nantes n’est pas même pas cité, seule des pistes anglaises sont avancées. Mais aucune où l’ancien ailier de 50 ans n’est le premier favori. Au mieux, il est outsider, pour la fonction à West Ham où Julen Lopetegui est en ballotage très défavorable. La cote de Conceiçao est actuellement de six contre un.

Elle grimpe jusqu’à 25 contre un à Southampton et 33 pour Wolverhampton Wanderers, deux clubs qui viennent tout juste de se séparer de leurs entraîneurs ; respectivement Russell Martin et Gary O’Neil.