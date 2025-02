OM. Salaire, droits d’image, que gagne Endrick avec le Real Madrid ?

L’OM a tenté de recruter Endrick cet hiver.

C’est une des révélations du journal L’Equipe ce jeudi au sujet du mercato de l’Olympique de Marseille, à savoir que le club phocéen a tenté de négocier avec le Real Madrid le prêt de son jeune attaquant, Endrick. A seulement 18 ans, le Brésilien est précédé d’une réputation flatteuse, nourrit par son énorme potentiel pour lequel le club merengue n’a pas hésité à investir lourdement.

Le média sportif AS l’illustrait dans un récent sujet. Le montage financier du transfert d’Endrick atteste de l’ampleur de l’investissement madrilène : 35 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 25 millions de bonus potentiels, répartis équitablement entre sa période à Palmeiras et son futur au Real. Le club brésilien a déjà sécurisé 11,25 millions de ces variables.

Un contrat adapté à la jeunesse de l’attaquant brésilien

La structure de son contrat est particulièrement innovante. S’étendant jusqu’en 2030, il se divise en deux phases distinctes pour respecter les règlements FIFA concernant les jeunes joueurs. La première période de trois ans sera suivie d’une prolongation déjà programmée jusqu’en 2030, avec un salaire de deux millions d’euros bruts annuels pour cette seconde phase.

L’aspect commercial n’est pas en reste : le Real Madrid et le prodige brésilien partageront équitablement les revenus des droits d’image. Une clause significative quand on sait qu’Endrick est déjà l’ambassadeur de marques prestigieuses comme Disney Plus et New Balance, avec notamment un contrat pluriannuel jusqu’en 2028 avec l’équipementier américain.