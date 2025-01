FC Nantes – AS Monaco. Ce que sera le scénario du match selon les bookmakers

Le FC Nantes et l’AS Monaco ouvrent la 16e journée de Ligue 1 ce vendredi.

Les bookmakers voient l’AS Monaco favorite de son déplacement à la Beaujoire face au FC Nantes, en championnat de Ligue 1 ce vendredi en fin de journée, comme l’indique la cote de victoire 1,75 attribuée aux hommes d’Adi Hütter. Les Canaris, qui luttent pour le maintien, sont donnés à 4,60, tandis que le match nul est coté à 3,70.

Le scénario le plus probable serait une courte victoire monégasque. Les scores de 0-1 (cote 5,55) et 1-2 (6,50) sont privilégiés par les opérateurs, qui anticipent un match relativement fermé. Un match nul 1-1 (5,50) n’est pas à exclure.

L’AS Monaco est favorite mais un match qui serait plutôt serré

Dans le secteur offensif, en l’absence de Folarin Balogun blessé, son coéquipier Breel Embolo (2,50) fait figure de favori pour ouvrir le score avec une cote de 2,50. Il est suivi de George Ilenikhena, à 3,15. Pour le FC Nantes, c’est Matthis Abline qui présente la cote la plus intéressante à 3,75, devant Mostafa Mohamed (4,40).

Les scores fleuves sont considérés comme très improbables par les bookmakers, comme en témoignent les cotes élevées pour des résultats type 4-4 ou 5-5 (à plus de 200 contre un). Une large victoire de l’AS Monaco reste toutefois plus envisageable qu’un festival offensif nantais, le 0-3 étant coté à 15,00 contre 50,00 environ, pour le 3-0 en faveur des locaux.