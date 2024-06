FC Nantes: 5 milieux libres demain pour remplacer Sissoko

Le FC Nantes ne devrait pas prolonger Moussa Sissoko qu’il faudra donc remplacer.

Alors que va se régler selon L’Equipe la question du retour de Matthis Abline en attaque, le quotidien sportif écrit en parallèle ce dimanche que le FC Nantes ne conservera pas son milieu de terrain Moussa Sissoko, plus gros salaire du club, à près de 3,7 millions d’euros brut la saison.

Le FC Nantes ne devrait pas conserver Moussa Sissoko

Prudent sur les dépenses, dans un contexte à la fois compliqué sportivement par des dernières saisons au cordeau en Ligue 1 et financièrement plombé par la question des droits TV, le FC Nantes lorgne sur l’opportunité d’un coup, comme l’avait été l’arrivée de l’international français en 2022, alors en difficulté à Watford.

Demain lundi sera le 1er juillet. Cela marquera officiellement le début de la nouvelle saison 2024-2025. Et la fin pour tous les joueurs sous contrat jusqu’en 2024. Un marché sur lequel pointent quelques profils plus ou moins compatibles avec le projet d’Antoine Kombouaré, ayant la connaissance du championnat ou l’expérience proches de Sissoko.

Des profils d’expérience aux Emirats arabes unis ou en Premier League

En commençant par le plus vieillissant et incertain Miralem Pjanic. L’ancien iconique joueur de l’Olympique Lyonnais s’est exilé depuis deux ans aux Emirats arabes unis qu’il va quitter. A 34 ans il n’en a pas encore fini avec le football et il possède un gros vécu derrière lui.

Une expérience que justifie aussi Mohamed Elneny. L’international égyptien va quitter Arsenal où il sera resté huit ans, entrecoupés d’un prêt en Turquie au Besiktas. Financièrement son salaire colle, étant estimé inférieur à celui de Sissoko alors meme qu’il devra probablement rogner sur ses émoluments pour continuer ailleurs.

La Belgique la solution idoine au FC Nantes ?

Il y a sinon les pistes belges, l’une menant à un autre ancien lyonnais qu’est Jeff Reine-Adélaïde. Si la scoumoune et les ennuis physiques l’épargnent, peut-être l’ancien espoir de l’OL peut-il revenir à un niveau plus proche des espoirs nés de ses années angevines. Aujourd’hui au RWD Molenbeek, il n’a que 26 ans.

Non loin, le Cercles de Bruges s’échine à retenir Leonardo Lopes que d’autres en Belgique convoite. Le milieu portugais de 25 y évolue depuis 2020 après un long apprentissage dans le football anglais.

A l’OM un profil premium mais potentiellement trop cher

Enfin la piste potentiellement la plus premium mais aussi la plus chère mène à l’Olympique de Marseille et son milieu international sénégalais Pape Gueye. Lui a officialisé son départ du club phocéen sans encore dire où il allait rebondir. A voir dans quelle mesure il serait accessible car à 25 ans, il cherche un contrat plus élevé que son salaire estimé proche de 1,5 millions d’euros brut annuels sous le maillot de l’OM.