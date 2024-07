Euro 2024: Total des primes gagnées par la France dans cet Euro 2024

C’en est désormais fini pour la France à l’Euro 2024 de football.

« Fuera de juego », l’équipe de France battue ce mardi soir (2-1) en demi-finale de l’Euro 2024 par une Roja dominante, qui confirme tour après tour, sa force et ses certitudes. Pour les Bleus, la performances est meilleure qu’à l’Euro 2020 (défaite en huitièmes face à la Suisse), mais le rêve d’aller au bout a subitement pris fin.

Les Bleus vont empocher 19,25 M€ de l’UEFA

Pour l’ensemble de son oeuvre dans le tournoi, la Fédération française de football (FFF) va recevoir de l’UEFA une prime de compétition. Elle sera de 19,25 millions d’euros, tel que le prévoit le dispositif de répartition aux nations. La France, comme tous les qualifiés de cet Euro 2024, percevra une prime de participation de 9,25 millions d’euros.

La finale valait 5 M€ de plus et encore 8 M€ au vainqueur

Sa victoire sur l’Autrice en phase de groupes ajoute un million d’euros et encore un de plus au cumul des deux matchs nuls (500 000 euros chacun). En suivant, 1,5 million d’euros sont payés aux qualifiés des huitièmes de finale, 2,5 millions l’accession aux quarts et 4 millions pour la demi-finale. La finale valait 5 millions de plus et encore 8 millions à la nation qui gagnera le tournoi.