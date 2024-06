Euro 2024: Paris sportifs et cotes des 8es de finale

La compétition s’accélère à l’Euro 2024 avec le début de la phase à éliminations directes.

Les choses sérieuses commencent véritablement. A l’Euro 2024 de football les seize derniers rescapés n’ont plus aucun joker ; soit ils gagnent, soit ils rentrent au pays. Tous les favoris et outsiders les plus sérieux sont au rendez-vous. Bon an, mal an selon les sélections. Parmi ces qualifiés, il y a les Bleus de France. Et des retrouvailles, savoureuses, avec la Belgique voisine.

Ailleurs sur les autres terrains, l’Angleterre, dans une partie de tableau plus favorable, a une voie ouverte vers les tours suivants. La séduisante Espagne aussi, à tout le moins contre la surprise géorgienne, car après elle devra probablement croiser le fer avec le pays hôte, l’Allemagne, dans un quart que tout le monde espère voir.

Quant au tenant du titre italien, rien ne garantit sa présence en quarts de finale, car la nation de Donnarumma devra se coltiner la Suisse. C’est tout sauf un cadeau et ce ne sont pas les Bleus, éliminés à l’Euro 2020 par la Natie à ce même stade de la compétition, qui diront le contraire.

Suisse – Italie (samedi à 18h)

Sur le papier, l’Italie est favorite de ce premier huitième de finale face à la Suisse. Et largement si l’on tient compte des éléments factuels : la Squadra Azzurra est la tenante du titre à l’Euro et elle n’a surtout plus été battue par la Suisse depuis le siècle dernier (1993). Sur les neuf dernières oppositions elle a gagné trois fois et concédé six nuls. Mais entre le papier et la réalité du terrain, il y a parfois un gouffre. D’ailleurs, les cotes le site de paris sportif VBET sont serrées, même si elles penchent pour l’Italie, victorieuse à 2,35 pour un match nul (dans les 90 minutes réglementaires) à 2,84 et la victoire suisse à 3,31.

Notre pronostic :

Victoire de l’Italie

Allemagne – Danemark (samedi 21h)

Avec France – Belgique, c’est sûrement le match le plus indécis que cet affrontement entre le pays hôte de l’Euro, l’Allemagne et le demi-finaliste de l’édition 2020, le Danemark. Ça l’est en tout cas plus que ne le laissent transparaître les cotes sur VBET (victoire de l’Allemagne à 1,59, du Danemark à 5,7 et un nul à 3,64), sachant que les deux pays demeurent chacun invaincu à ce stade de la compétition.

Notre pronostic :

Match nul

Angleterre – Slovaquie (dimanche 18h)

S’ils restent toujours les premiers favoris des cotes à la victoire finale, les Anglais peinent à séduire depuis l’entame de l’Euro. Avant une hypothétique retrouvaille avec l’Italie sur fond de revanche de la finale du dernier Euro, elle doit écarter la Slovaquie, qualifiée dans le groupe E, celui où toutes les équipes ont fini à égalité. La qualification des Three Lions est évidence sur VBET, elle paie 1,2 fois la mise. La victoire anglaise dans le temps réglementaire cote à 1,39, celle de la Slovaquie à 9,6 et le nul, à 3,9.

Notre pronostic :

Victoire de l’Angleterre

Espagne – Géorgie (dimanche 21h)

Sur le strict plan des cotes, cet Espagne – Géorgie est le duel le plus déséquilibré des huitièmes de finale de l’Euro allemand. Car il oppose la Roja, probablement la nation la plus enthousiasmante du début de tournoi à la Géorgie, l’équipe surprise de la compétition, pour la première fois dans son histoire qualifiée à ce niveau. Le déséquilibre est total, la victoire de Georges Mikautadze et ses partenaires est à 15 contre un, celle de l’Espagne à 1,18 et le nul à 6,2.

Notre pronostic :

Victoire de l’Espagne

France – Belgique (lundi 18h)

Il y aura forcément un relent de revanche de la Belgique envers la France, nos voisins du Plat pays ont encore en travers de la gorge, même six ans après, leur défaite en demi-finale du Mondial 2018 que les Bleus ont remporté derrière. De ce match est né le légendaire « seum » des Belges, qui sont depuis victimes des railleries chroniques des Français chauvins sur les réseaux sociaux. Gare au retour de bâton pour les hommes de Didier Deschamps, loin jusqu’ici d’être à la hauteur de leurs ambitions et des attentes à leur égard. A ne pas savoir marquer, ils se sont compliqués la tâche. Mais il n’en restent pas moins les favoris de ce duel, leur qualification pour les quarts vaut une cote de 1,35, celle des Diables Rouges est de 2,57. Et sur le marché victoire/nul/défaite, la France gagne à 1,86, elle est battue à 4,75 et fait le nul à 3.

Notre pronostic :

Victoire de la France

Portugal – Slovénie (lundi 21h)

Emballante en début de tournoi, face à la République Tchèque (2-1) et la Turquie (3-0), la Seleçao s’est prise les pieds dans le gazon en s’inclinant face à la Géorgie au dernier match de la phase de groupes. En même temps, le Portugal avait déjà validé et son billet pour les huitièmes de finale, et sa première place du groupe F. Il affronte une Slovénie, heureuse parmi les meilleurs troisièmes, avec l’avantage des cotes et des tendances. Sur VBET, le pays de Cristiano Ronaldo sort vainqueur à la cote 1,41, il concède le nul à 4,33 et s’incline à 8,4.

Notre pronostic :

Victoire du Portugal

Roumanie – Pays-Bas (mardi 18h)

C’est un petit exploit accompli par la Roumanie car elle est sortie première de son groupe E dans lequel elle affrontait la Belgique, l’Ukraine et la Slovaquie. Elle devra en réussir un autre pour dominer les Pays-Bas qui l’ont toujours battu au 21e siècle : 4 matchs, autant de succès des Oranges et 13 buts inscrits à 1. Dans ce contexte et en dépit des places de chacun dans leurs groupes respectifs (les Pays-Bas ont terminé troisième du D), les Néerlandais ont largement l’avantage des cotes du site de paris sportif VBET : 1,43 leur victoire, 8,1 celle de la Roumanie et 4,2 le nul.

Notre pronostic :

Victoire des Pays-Bas

Autriche – Turquie (mardi 21h)

Un dernier huitième entre deux nations qui n’appartiennent même pas aux outsiders à la victoire finale. Pour autant, ni l’Autriche, ni la Turquie n’ont volé leur qualification, la première a même bouclé la phase de groupes en tête, devant la France et les Pays-Bas. Excusez du peu. L’Autriche est conséquemment favorite de cette confrontation, sa cote de victoire est 1,88, le nul à 3,17 et la succès turc à 4,75.

Notre pronostic :

Match nul