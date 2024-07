Euro 2024: Paris sportifs et cotes des 1/2 de finale

Les favoris sont bien au rendez-vous du dernier carré à l’Euro 2024 de football.

L’étau se resserre, il n’y a plus que quatre prétendants à la victoire finale, dont trois (Angleterre, France et Espagne) sont logiquement au rendez-vous, si l’on se rappelle de la liste des favoris au départ de cet Euro 2024. La France est dans ce dernier carré, cela devient une habitude pour Didier Deschamps et ses hommes dans les grandes compétitions internationales. Il y a bien des critiques à faire sur le jeu des Bleus, mais faut-il rendre grâce à la réussite chronique de la France depuis que le capitaine des champions du monde 98 exerce à la tête de ce collectif.

Puisse la légendaire « chatte à DD », l’accompagner cette fois encore face à l’Espagne. Car c’est un gros défi que devra relever l’équipe de France, placée pour la première fois depuis son entame dans la compétition, en outsider des cotes. L’Espagne n’est pas que favorite face à Kylian Mbappé qu’elle accueillera bientôt, elle l’est devenue sur Vbet pour la victoire finale, devant l’Angleterre, jusqu’alors indétrônable meilleure candidate au trophée. Gareth Southgate et ses hommes sont comme Deschamps et ses joueurs, pas franchement séduisants, mais jusqu’ici toujours qualifiés. Et ils affrontent un collectif des Pays-Bas à leur botte. Au moins sur le papier…

Espagne – France, mardi à 21h

C’est un grand classique du football et l’opposition de deux nations majeures de la discipline, depuis la fin du siècle dernier. Dans l’histoire, la France et l’Espagne ont souvent croisé le fer ; trente-sept fois précisément et dire que c’est serré entre elles est un euphémisme : la Roja mène mais de très peu, seize victoires à treize pour huit matchs nuls. Plus séduisante et fringante dans cet Euro, l’Espagne a renversé les pronostics, car alors que Mbappé et ses partenaires étaient vus comme des favoris en puissance au départ, ils se présenteront en outsiders des cotes ce mardi. La rencontre est aussi un match entre l’attaque la plus prolifique que celle de la Roja et la défense la moins perméable pour les Bleus. A la question « quelle équipe va se qualifier ? », la nation ibérique est cotée à 1,66 et la France à 1,92 sur le site de paris sportif VBET. L’Espagne sort gagnante dans les 90 minutes du temps réglementaire à la cote de 2,59, pour la France elle est 3,04 et le nul est à 2,9. Un nul qui est toutefois le plus envisagé à la lecture du score exact : 1-1, coté à 4,4.

Notre pronostic :

Match nul

Pays-Bas – Angleterre, mercredi à 21h

Outsiders parmi les derniers favoris, les Pays-Bas montent en puissance après une entame poussive dans le groupe C, le même que l’équipe de France et l’Autriche qui l’ont devancé. Heureusement que cette version de l’Euro autorisait la qualification des meilleurs troisièmes, sans quoi les Oranges seraient déjà rentrés chez eux. Face à l’Angleterre, ils ne seront pas favoris, mais les Three Lions, à force de passer par des portes dérobées, devront hausser leur niveau de jeu pour franchir ce nouvel obstacle. Les protégés de Gareth Southgate ont l’avantage des cotes, leur qualification paie 1,6 fois la mise et 2,01 si les Pays-Bas vont en finale. Les Anglais qui gagnent dans les 90 minutes initiales cote à 2,53, le succès néerlandais est à 3,2 et le nul à 2,83 sur VBET. Fait intéressant, hormis face à la France pour les Bataves et la Slovénie pour l’Angleterre, les deux équipes ont toujours marqué au moins un but dans le tournoi. Les Pays-Bas sont après l’Espagne ceux qui en ont inscrit le plus.

Notre pronostic :

Match nul