Euro 2024: Paris sportifs et cotes de la 9e journée (Groupe E et F)

La Belgique dos au mur et Turquie – Portugal qui s’expliquent pour la qualif’ : c’est l’enjeu du jour sur les pelouses de l’Euro 2024.

La dernière salve du deuxième tour de la phase de groupes à l’Euro 2024 se joue ce samedi. Elle donne l’occasion à la Roumanie d’un côté, le Portugal ou la Turquie de l’autre, de faire un pas de géant voir décisif vers les huitièmes de finale de la compétition.

C’est aussi une nouvelle opportunité donnée à la novice Géorgie de se sublimer, après qu’elle ait inscrit son tout premier but dans l’histoire d’un Euro de football. Dans ce pays chahuté politiquement, le football est un parfait exécutoire. Une échappatoire.

A suivre aussi en fin de journée la performance de la Belgique. Décevante à l’entame face à la Slovaquie (défaite 1-0), elle joue déjà son avenir dans la compétition. Ne pas la voir se qualifier dans un groupe E largement à sa portée serait une énorme déception au Plat pays.

Géorgie – République Tchèque (15h) : les cotes de ce match du groupe F

Le match des battus au 1er round et la dernière occasion, pour l’une ou l’autre de ces deux nations de poursuivre, dans cet Euro. Une défaite sera ici synonyme d’élimination définitive, un nul compliquera les choses. Si la Géorgie, valeureuse face à la Turquie, a déjà tout prouvé, c’est moins vrai pour les Tchèques annoncés comme de solides, sinon favoris au moins outsiders dans ce groupe F. A eux de prouver qu’ils en ont l’envergure. Les cotes les pensent capables, puisqu’ils sont donnés vainqueurs à 1,7 contre un. Pour la Géorgie, la victoire paie 4,6 fois la mise et le nul vaut 3,66.

Notre pronostic :

Victoire de la République Tchèque

Turquie – Portugal (18h) : les cotes de ce match du groupe F

A l’opposé de Géorgie – République Tchèque, ce Turquie – Portugal est l’affrontement des gros bras de la poule. Le vainqueur sera certain de voir les huitièmes de finale et rien ne sera perdu pour l’autre. Un nul serait aussi un pas d’avancement vers la phase éliminatoire de cet Euro 2024. Le Portugal est le favori sur VBET, il gagne à la cote 1,54, la Turquie vainqueur à 5,4 et le nul à 4,1.

Notre pronostic :

Match nul

Belgique – Roumanie (21h) : les cotes de ce match du groupe E

Au pied d’un mur les Diables Rouges, à deux doigts d’un retour prématuré en Belgique. S’ils s’inclinent face à la Roumanie, ce samedi, il en sera fini de leur aventure à l’Euro 2024. Cela serait un échec total pour cette nation présentée l’une des outsiders à la victoire finale (sa cote est actuellement de 26, mais elle a forcément augmenté après la défaite inaugurale contre la Slovaquie). En face, la Roumanie n’a plus de complexe, libérée par son éclatant succès 3-0 sur l’Ukraine. Même battue, elle conserverait intacte ses chances de qualification. Elle va donc jouer libérée. Ce qui la rend plus dangereuse ?…

Les cotes n’en sont pas si sûres, la Belgique sort gagnante à 1,45, le nul est à 4,2 et le succès roumain à 6,2.

Notre pronostic :

Victoire de la Belgique