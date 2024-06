Euro 2024: Paris sportifs et cotes de la 10e journée (Groupe A et F)

L’Allemagne est déjà qualifiée mais le reste du groupe A est encore indécis avant la dernière journée.

C’est la dernière ligne droite de la phase de groupes à l’Euro 2024, elle débute ce dimanche 23 juin par le groupe A. Où tout est encore à jouer, pour l’Allemagne, déjà qualifiée mais sans savoir à quelle place et l’Ecosse et la Suisse qui se disputent l’autre ticket.

En revanche, la messe est dite pour la Hongrie, qui a déjà réservé les billets du retour au pays. Battue deux fois, elle n’a plus que ses yeux pour pleurer et son honneur à laver en dominant l’Ecosse.

Suisse – Allemagne (21h) : les cotes de ce match du groupe A

Première qualifiée pour son Euro, l’Allemagne doit finir le travail face à la Suisse pour s’emparer de la première place dans ce qui constitue le match choc du groupe A. La Natie est, elle, sous pression car rien ne lui assure de voir la suite de la compétition : il lui faudra, si elle s’incline, compter sur la performance de l’Ecosse qui en découd dans le même temps avec la Hongrie. Néanmoins, le différentiel de but est grand à son avantage et la Mannschaft n’a besoin que d’un nul pour terminer première. La tentation devrait être grande pour Julian Nagelsmann de faire tourner son effectif. Les cotes sur VBET : 1,65 la victoire de l’Allemagne, 4,9 celle de la Suisse et 3,68 le nul.

Notre pronostic :

Match nul

Ecosse – Hongrie (21h) : les cotes de ce match du groupe A

En concédant le nul (1-1) face à la Suisse, l’Ecosse a maintenu ses chances de se qualifier pour la première fois de son histoire, pour un huitième de finale d’un Euro de football. Mais elles sont bien maigres, après la claque reçu face à l’Allemagne (5-1) à l’ouverture du tournoi. Pour l’espérer, il faudra que la nation au Chardon domine très largement la Hongrie et qu’elle compte en même temps sur un lourd revers des Suisses. Deux fois au 21e siècle, l’Ecosse et la Hongrie se sont expliqués. Deux fois en amical. Et les deux pays sont dos à dos avec une victoire chacun. Bien qu’elle soit déjà éliminée, la Hongrie est très légèrement favorite des cotes. Sa victoire paie 2,43 fois la mise, celle de l’Ecosse est à Z,57 et le partage des points cote à 3,59.

Notre pronostic :

Victoire de l’Ecosse