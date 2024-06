Euro 2024 : Les équipes aux valorisations records

L’Angleterre de Jude Bellingham est la nation la plus chère à l’Euro 2024 de football.

À l’approche de l’Euro 2024, prévu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, les projecteurs se tournent autant vers les performances individuelles que vers la puissance économique des équipes participantes. Une récente analyse menée par SeatPick, basée sur les données de Transfermarkt, met en lumière les dix sélections les plus valorisées du tournoi, révélant les véritables géants financiers du football européen.

Les équipes phares

L'Angleterre et la France se distinguent comme les équipes les plus chères, avec des valeurs de marché impressionnantes de 1,355 milliard et 1,224 milliard d'euros respectivement. Ces chiffres reflètent non seulement le talent exceptionnel de joueurs comme Jude Bellingham et Kylian Mbappé, mais aussi les attentes énormes qui pèsent sur eux. Bellingham, à seulement 20 ans, est devenu une figure de proue du football anglais grâce à ses performances exceptionnelles en club et en sélection. De son côté, Mbappé, déjà star mondiale à 25 ans, continue de porter les espoirs de la France avec sa rapidité et son sens du but inégalés.

Les challengers

Le Portugal et l’Espagne suivent de près avec des valorisations respectives de 847 millions et 759 millions d’euros. Le Portugal bénéficie de la présence de stars montantes comme Rafael Leao, dont l’agilité et la capacité de dribble en font un attaquant redoutable, et Bernardo Silva, un maître du milieu de terrain avec une vision de jeu exceptionnelle. Malgré ses 39 ans, Cristiano Ronaldo reste une figure emblématique, apportant non seulement son expérience mais aussi une capacité de marquer décisive.

Les prétendants sérieux

L’Allemagne et les Pays-Bas, avec des valeurs de 612 millions et 604 millions d’euros, montrent qu’ils sont des concurrents redoutables. L’Allemagne, nation de football par excellence, s’appuie sur des talents tels que Joshua Kimmich et Kai Havertz, capables de changer le cours d’un match grâce à leur polyvalence et leur créativité.



Les Pays-Bas, dirigés par une génération prometteuse, peuvent compter sur des joueurs comme Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt. De Jong est reconnu pour son intelligence de jeu et sa capacité à dicter le tempo, tandis que de Ligt, malgré son jeune âge, est déjà un pilier de la défense néerlandaise. Ces équipes, bien que légèrement moins valorisées que les premières, possèdent une profondeur de talent et une histoire de succès qui les rendent toujours dangereuses.

Les prétendants ambitieux

En bas du classement, la Croatie et la Roumanie, avec des valorisations de 337 millions et 2,9 millions d’euros respectivement, démontrent que la valeur financière ne garantit pas le succès. La Croatie, finaliste de la Coupe du Monde 2018, continue de s’appuyer sur l’expérience de joueurs comme Luka Modric, dont la vision et la précision de passe sont encore parmi les meilleures au monde, et sur de jeunes talents émergents qui cherchent à faire leurs preuves sur la scène internationale.

La Roumanie, avec une valeur nettement inférieure, représente le véritable outsider. Toutefois, l’histoire du football regorge d’exemples où des équipes supposées moins fortes ont su tirer parti de leur cohésion et de leur détermination pour déjouer les pronostics. La Roumanie tentera de créer la surprise en misant sur une solide organisation défensive et une stratégie de contre-attaque efficace.

Classement des 10 équipes les plus Valorisées

Angleterre France Portugal Espagne Allemagne Pays-Bas Italie Belgique Danemark Croatie

Ce classement met en évidence les attentes énormes qui reposent sur ces équipes, tout en soulignant l’impact des dynamiques économiques sur le football moderne. L’Euro 2024 s’annonce comme une scène où chaque match testera non seulement les compétences sportives mais aussi la rentabilité des investissements faits sur les joueurs. En fin de compte, les valeurs marchandes sont une indication des ressources disponibles, mais le football reste un sport où la passion et l’esprit d’équipe peuvent renverser tous les pronostics.