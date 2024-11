Etude. Valorisation médiatique et retombées économiques du FISE, le plus grand rassemblement mondial du sport urbain

Le FISE ne régale pas que les centaines de milliers de spectateurs qui le fréquentent, le Festival International des Sports Extrêmes est aussi un moteur de performance pour le tissu économique de la ville de Montpellier où l’événement est installé. – @Hurricane Group

Le Festival International des Sports Extrêmes (FISE) de Montpellier confirme son statut d’événement majeur dans l’univers des sports urbains. L’édition 2024, particulièrement attendue en cette année olympique, a rassemblé plus de 300 000 spectateurs sur cinq jours autour de 15 disciplines, 7 coupes du monde et 50 compétitions.

Une manne providentielle pour les commerces et le tissu montpelliérain

Pour mesurer la portée de l’événement sur le bassin régional occitan et plus spécifiquement, pour la ville de Montpellier hôte de l’événement, l’organisateur Hurricane Group a mobilisé les équipes de Nielsen Sports, spécialiste des études à ces sujets. Il en résulte que les dépenses directes générées par les spectateurs et les professionnels présents s’élèvent à 16,6 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 3,7 millions d’euros dédiés à l’organisation locale.

Grâce à un effet multiplicateur de 1,6, l’impact global atteint 32,5 millions d’euros, un chiffre qui dépasse largement les attentes pour un événement de cette envergure. Une manne économique qui profite aux commerces, infrastructures et à l’attractivité globale de Montpellier.

90% des visiteurs prévoient de revenir à Montpellier dans les cinq ans

Sur le plan médiatique, l’événement a généré une valorisation de 6,7 millions d’euros à travers différents canaux (presse, réseaux sociaux, web, TV, affichage). Ces chiffres, près de 30 ans après sa création, confirment le FISE comme un rendez-vous incontournable des sports urbains et un atout majeur pour l’attractivité de Montpellier.

Le festival s’impose également comme un véritable moteur touristique. Si la moitié des visiteurs sont montpelliérains, un tiers provient de la région Occitanie et 17% du reste de la France. Pour 58% des participants, le FISE était la motivation principale de leur venue, avec une durée moyenne de séjour de 3,4 nuits. La satisfaction générale, notée 8,5/10, se traduit par une forte fidélisation : 90% des visiteurs prévoient de revenir à Montpellier dans les cinq ans.