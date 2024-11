Et si Kylian Mbappé signait au Paris FC ?

Imaginer Kylian Mbappé rejoindre un jour le Paris FC ? Rien ne permet de le dire, mais des éléments poussent à l’imaginer.

Autant le préciser d’entrée, nous sommes ici dans la plus pure spéculation, il n’y a pas l’ombre d’un rapprochement entre Kylian Mbappé et l’autre club de la capitale de France. Mais il est des raisons d’imaginer possible, l’association du joueur et du Paris FC, que nous allons détailler en suivant. Et alors vous direz-vous que c’est Sportune qui a évoqué l’idée le premier.

Pourquoi diable poser cette question, au demeurant saugrenue : « Et si Mbappé signait au Paris FC ? ». Déjà, parce que le PFC est en passe d’être vendu. Le club et son futur acquéreur ont confirmé être entré en négociations exclusives. Bientôt l’actuel leader de Ligue 2 appartiendra à la famille la plus riche de France et la cinquième sur la planète au classement en temps réel de Forbes : les Arnault, père et fils.

La 5e fortune mondiale bientôt à la tête du Paris FC

Ils seront accompagné de Red Bull en actionnaire majoritaire, qui a un certain savoir-faire dans le sport et notamment le football. De surcroît, va rejoindre la marque spécialisée dans les boissons énergisantes, un certain Jürgen Klopp qui a toujours trahi d’éloges au sujet du capitaine de l’équipe de France, pas plus tard qu’au mois de février quand il fut invité à commenter la rumeur d’un intérêt des Reds de Liverpool qu’il dirigeait encore. « Je peux dire que je trouve que c’est un très bon joueur », avait-il notamment indiqué.

Avec le rachat par la famille Arnault riche de 160 milliards d’euros selon les estimations de Forbes, les spéculations vont bon train sur le futur du Paris FC et les moyens qui lui seront accordés. Recruter Mbappé entre – financièrement s’entend -, dans le domaine du possible. A tout le moins de l’envisageable.

Mbappé « l’homme sandwich » du groupe LVMH

Le contexte actuel et les tensions croissantes entre Kylian Mbappé et son ancien employeur le Paris Saint-Germain, justifient aussi l’hypothèse du Paris FC. Après tout, Mbappé n’est pas un contre-pied près, le Real Madrid qui l’attendait en 2022 l’a appris à ses dépends. Rejoindre le voisin et rival PFC, une fois celui-ci conforme à ses hautes ambitions, exposerait énormément le joueur, mais elle serait aussi pour lui une formidable occasion de faire la nique à une équipe du PSG qui l’a beaucoup aimé. Mais aussi détesté.

Enfin, et c’est là le meilleur argument qui se défende, Kylian Mbappé est déjà très imprégné de la culture de la famille Arnault. Le Canard enchaîné le qualifie même dans un sujet, de « leur homme sandwich », car il est très largement associé aux marques du groupe LVMH que gouvernent les futurs repreneurs du PFC. A savoir Dior pour le textile (hors pratique sportive qui est la chasse gardée de Nike), Hublot pour l’horlogerie et Rimowa, la bagagerie.

De la promotion d’entreprises extra-football à une autre sur le rectangle vert, qui dit que Kylian Mbappé ne portera jamais le maillot du Paris FC ? En tout cas pas nous…