Esteban Ocon abandonne Alpine et près de 400 000 euros

La séparation entre Esteban Ocon et Alpine est plus rapide qu’envisagée. Cela va permettre à l’écurie franco-britannique d’économiser une part sur le contrat de son pilote.

Esteban Ocon ne sera plus pilote Alpine F1 Team en 2025, le pilote français avait déjà décidé de continuer sa carrière cet été, en signant un nouveau contrat avec Haas F1 Team. Mais, le paddock a été surpris d’apprendre que l’écurie française écartait son pilote pour la dernière course à Abu Dhabi. D’un commun accord, et en réalisant une substantielle économie.

Une fin inachevée

Esteban Ocon voulait piloter pour Haas, mardi prochain, après le Grand Prix d’Abu Dhabi. Sauf que son contrat ne le lui autorisait pas. Après le podium de la course au Brésil, l’euphorie avait rapidement laissé place à la frustration. Le silence s’installait à l’usine d’Enstone, les murs d’Alpine en Angleterre, Ocon de son côté était déçu d’apprendre qu’il ne bénéficiait plus des évolutions de l’A524. Les évolutions de la saison profitent à Pierre Gasly. Flavio Briatore, le puissant conseiller de l’écurie française, voulait y trouver son intérêt en libérant Ocon plus tôt. C’est Toto Wolff, le conseiller de l’ombre du pilote français, qui laissera la porte ouverte. Au bénéfice de tous.

Le premier virage du GP du Qatar, lieu de l’abandon d’Esteban Ocon juste après le départ de la course conditionnera des adieux amers. Matérialisés par un sobre message sur les réseaux sociaux de l’écurie. Finalement, ce sera Jack Doohan (fils de Mike Doohan, quintuple champion Moto GP), qui le remplacera pour la dernière course d’Abu Dhabi. Le jeune australien débutera ainsi en Grand Prix, une course avant son introduction en F1 en 2025.

Une substantielle économie pour Alpine

Cette décision permettra à Alpine de réaliser une substantielle économie. Esteban Ocon laissant 375 000 euros de salaire dans l’opération pour abandonner son volant et rapidement s’intégrer dans sa nouvelle aventure chez Haas F1 Team. Une économie de salaire qui bénéficiera à la reconstruction de sa monoplace, après l’accident du Qatar. Le pilote français n’aurait par ailleurs pas pu prétendre à la prime de 3 millions d’euros que lui accordait son contrat, car l’écurie Alpine n’est pas 5ème du championnat du monde des pilotes (elle est à la lutte pour la 6ème place). Cette saison, Esteban Ocon percevait un salaire estimé à 9 millions d’euros, selon les données du Business Book GP en 2024.