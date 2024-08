Erling Haaland: Un nouveau lit thérapeutique à 18 000€ pour le Cyborg

Dans la panoplie de l’hygiène sportive d’Erling Haaland, il y a aussi ce lit thérapeutique.

L’attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland, ne cesse d’innover pour maintenir son niveau d’excellence sur les terrains. À 24 ans, le prolifique buteur vient d’investir dans un lit thérapeutique à infrarouge d’une valeur estimée proche de 18 000 euros.

Erling Haaland récupère dans un lit à infrarouge

C’est le média anglais The Sun qui l’évoque, ayant remarqué que Haaland a partagé sur Instagram une photo de cet équipement high-tech, accompagnée de la légende « Red light bed. Happy Monday! » (Lit à lumière rouge. Bon lundi !). Cette technologie utilise des rayons infrarouges qui pénètrent en profondeur dans les tissus et les articulations. Les experts recommandent une séance de cinq minutes avant l’entraînement pour prévenir les blessures, suivie d’une séance pouvant aller jusqu’à 20 minutes après l’effort pour favoriser la récupération musculaire.

Ce nouvel investissement s’inscrit dans la lignée des habitudes de vie très strictes du joueur. Haaland suit déjà un régime alimentaire particulier de 6 000 calories par jour, incluant des aliments comme le cœur et le foie de bœuf. Il consomme également un « élixir magique » à base de lait et d’épinards, et ne boit que de l’eau filtrée selon un procédé complexe.

Des footballeurs de plus en plus précautionneux de leur corps

Le Norvégien n’est pas le seul footballeur à adopter des méthodes peu conventionnelles pour améliorer ses performances. D’autres joueurs, comme Marcos Llorente de l’Atlético Madrid ou Cristiano Ronaldo, suivent également des régimes alimentaires spécifiques et des routines de bien-être personnalisées.

Ces approches novatrices témoignent de l’attention croissante portée par les athlètes de haut niveau à leur santé et à leur récupération, dans un sport toujours plus exigeant physiquement.