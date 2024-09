Erling Haaland dépense 2,5 M€ pour l’achat de DEUX jets privés

Via sa société personnelle, Erling Haaland a investi dans l’achat de deux avions

Quand il n’est pas sur un terrain à empiler les buts – il en compte déjà quatre cette saison après seulement 2 matchs disputés -, Erling Haaland veille avec son père Alfie aux intérêts commerciaux que développent conjointement le père et le fils. Cela passe par la société de gestion d’image du joueur, York Promotions Ltd.

L’achat de 2 avions dans les lignes de comptes

York Promotions Ltd a, sur cette fin de mois d’août, publié les comptes de son année 2023. Tel que l’a repéré The Mirror et que nous avons vérifié à Sportune, il est fait état dans le rapport des comptes sociaux l’achat de deux avions, pour la somme exacte de 2 155 342 livres sterling (environ 2,5 M€). « Engagement en capital – La société a conclu un accord pour acquérir une participation dans deux avions pour un montant de 2 155 342 £ », peut-on précisément lire en alinéa 9.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification des activités du footballeur. En effet, des documents déposés à Oslo révèlent que le Norvégien envisagerait également de se lancer sur le marché des boissons énergisantes. Haaland a d’ailleurs dû batailler juridiquement pour obtenir les droits d’utilisation de son nom dans ce cadre.

La société d’Erling Haaland génère d(importants revenus

Sur le plan financier, l’entreprise du joueur affiche une santé florissante avec près de 14 millions d’euros d’actifs accumulés sur l’année écoulée. Les contrats publicitaires, notamment avec Nike et Breitling, constituent une part importante de ces revenus.

