Enjeux, infos, stats, de la 7e journée de Ligue 1

Toutes les bonnes infos à connaître avant la 7e levée de la saison en Ligue 1.

Le Stade Brestois leader devant l’OGC Nice. Et le Stade de Reims et le RC Strasbourg à la place des clubs européens, sur lesquelles lorgne aussi le promu Le Havre, tout proche… Après sept journée en championnat de France, qui aurait pu deviner un tel scénario en Ligue 1 ? Raison de plus pour oser des paris sportifs sortant de l’ordinaire, les faits nous montrent que tout est décidément possible.

Et cela n’est d’ailleurs pas sans conséquences, tant à Lyon ou à Marseille notamment, pour deux clubs ayant déjà écarté les entraîneurs, en place au départ de la saison. Qui sera le prochain ? A Clermont, s’il jouit d’une confiance élevée étant celui qui a hissé le club parmi l’élite, Pascal Gastien traverse une période compliquée. Et nul doute qu’il ne fera pas obstacle, dans le cas où son équipe (actuellement dernière) viendrait à trop faillir, sachant qu’il a prévu de prendre sa retraite à la fin de cet exercice en cours.

Ce week-end de championnat pourrait quelque peu redistribuer les cartes puisque le premier Brest se rend chez son dauphin Nice. Tandis que les outsiders Monaco et Marseille s’affrontent samedi à Louis II. Avant cela, le RC Lens tâchera de confirmer son regain de forme, ce vendredi en soirée sur la pelouse de Strasbourg.

Top 3 des affiches de la 7e journée pour parier en Ligue 1

RC Strasbourg – RC Lens

Le premier match de cette 7e levée de la saison est une affiche entre deux clubs ambitieux, au départ présentés comme des outsiders et candidats à l’Europe. Les Strasbourgeois le sont devenus depuis la reprise cet été du club, par le consortium BlueCo, les Nordistes ont gagné en appétit avec le retour en Ligue des champions. Mais cette entame de championnat est plutôt mitigée pour les Sang et Or qui seraient inspirés de marquer un maximum de points ce vendredi. Fait amusant de cette confrontation, l’histoire entre les deux est à l’équilibre parfait depuis les années 90. A savoir que 36 fois ils se sont affrontés, chacun a gagné douze rencontres et autant de perdues ou de nuls concédés.

Les cotes chez Vbet : Strasbourg vainqueur à 3,25, le nul à 3,21 et Lens qui gagne à 2,21.

Notre pronostic :

Match nul

AS Monaco – OM

Voilà une affiche alléchante qui le devient encore plus, dans le contexte difficile qui entoure l’Olympique de Marseille. Ce match sur le rocher princier est peut-être une belle occasion pour les Phocéens de relancer la machine et retrouver un supplément d’âme. Car Louis II est un stade qui leur sied, les Marseillais y ont gagné en dix occasions depuis la fin du siècle dernier et les deux dernières fois qu’ils s’y sont rendus, en novembre 2022 (2-3) et en septembre 2021 (0-1) ils s’y sont imposés. Néanmoins cette saison, l’AS Monaco paraît armée pour jouer les premiers rôles, c’est justement un match pour le confirmer.

Du côté des cotes, l’ASM s’impose à 2,14, contre 3,02 la victoire de l’OM et 3,68 le match nul.

Notre pronostic :

Match nul

Stade Rennais – FC Nantes

Un autre match entre voisins pour boucler cette 7e journée, ce dimanche en soirée. Et les retrouvailles de Ludovic Blas avec son ancien club. Au carrefour des ambitions, le Stade Rennais vise le haut du pavé, avec le secret espoir d’accrocher le podium, quand le FC Nantes ambitionne de retrouver une place plus au chaud en coeur de Ligue 1, après deux derniers exercices usants nerveusement, pour réussir à assurer le maintien. A domicile, les Rouge et Noir sont souvent à leur aise et plus largement (domicile comme extérieur), les hommes de Bruno Génésio campent sur quatre victoires au cours des cinq dernières rencontres.

Sur Vbet, la victoire du Stade Rennais paie 1,52 fois la mise, le nul, 4,33 et la victoire des Canaris, 5,60.

Notre pronostic :

Victoire du Stade Rennais

La statistique de la journée de Ligue 1

5, comme le nombre de matchs nuls consécutifs entre le Toulouse Football Club et le FC Metz opposés dimanche après-midi (15h), sur la pelouse du Stadium. Il faut remonter au mois de novembre 2016 pour le dernier succès d’une équipe sur l’autre, en l’occurence à la victoire des Grenats 1-2, déjà sur le terrain de leur adversaire du jour. Les deux clubs ne se sont plus rencontrés depuis quatre ans presque tout pile, le 28 septembre 2019 (match nul 2-2 à Saint-Symphorien).

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Hormis le cas Pape Gueye à l’Olympique de Marseille, qui purge sa longue sanction de quatre mois infligée par le tribunal administratif du sport (TAS), dans le cadre de son vrai/faux transfert à Watford, ils sont deux les joueurs professionnels de Ligue 1 suspendus pour cette 7e journée de championnat : l’attaquant russe de l’AS Monaco, Aleksandr Golovin et son homologue français de l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette. L’un et l’autre le sont au titre d’un troisième avertissement, reçu depuis l’entame de cet exercice.

Paris sportif : la cote du week-end

Un match à plus de 3,5 buts entre Clermont et le PSG (samedi à 17h), pour une belle cote de 2,16 chez Vbet. Cela a toujours été le cas en championnat quand les Auvergnats et les Franciliens se sont opposés. Quatre fois ils se sont affrontés, pour trois victoires du PSG, 4-0 en septembre 2021, 1-6 en avril 2022 et 0-5 en août 2022, tandis que la dernière confrontation a tourné à l’avantage des Clermontois au Parcs, 2-3, au mois de juin dernier.