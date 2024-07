Endrick signe un nouveau contrat millionnaire qui n’est pas avec le Real Madrid

Endrick est la nouvelle image de Red Bull.

La dernière recrue du Real Madrid est tout juste majeur, mais il a déjà tout des plus grands. Y compris l’intérêt des sponsors. Le jeune prodige brésilien Endrick vient d’ajouter une corde à son arc en devenant l’ambassadeur mondial de Red Bull. À seulement 18 ans, l’attaquant a conclu un partenariat pluriannuel avec le géant des boissons énergisantes estimé selon les experts à « plusieurs millions » d’euros.

Cette collaboration stratégique permettra à Endrick de participer à diverses initiatives marketing et campagnes publicitaires visant un public international. Le joueur, qui vient tout juste d’être présenté au Real Madrid, s’est dit « ravi » de rejoindre la famille Red Bull, exprimant son admiration pour les autres athlètes de la marque.

« J’étais ravi quand j’ai reçu leur invitation et nous nous sommes rencontrés peu après pour discuter de ce que nous pourrions faire ensemble », s’est exprimé Endrick. « Red Bull faisait déjà partie de mon quotidien et je suis très heureux de faire partie de cette équipe, qui comprend plusieurs athlètes que j’admire beaucoup. Pouvoir faire partie de cette famille, dans le football, c’est réunir tout ce que j’aime. »

Le Real Madrid a investi 60 M€ pour le recruter

Cette association avec Red Bull s’inscrit dans la lignée des collaborations déjà établies par le jeune joueur avec des marques prestigieuses comme Disney, New Balance et Panini. Elle marque une nouvelle étape dans l’ascension fulgurante d’Endrick, recruté par le Real Madrid pour plus de 60 millions d’euros en 2022.