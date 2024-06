EA Sports prédit le vainqueur de l’Euro 2024

Selon EA Sports, via le jeu EA Sports FC 24, c’est l’Angleterre qui va gagner l’Euro 2024 de football.

EA Sports a dévoilé son pronostic officiel pour le vainqueur de l’UEFA Euro 2024, et selon les simulations, l’Angleterre est en route pour mettre fin à 58 ans de disette internationale. Utilisant le moteur Frostbite et la technologie HyperMotionV, EA Spirts FC 24 a réalisé plus de 100 simulations du tournoi pour arriver à cette conclusion.

EA Sports a produit plus de 100 simulations de l’Euro 2024

En exploitant le mode Tournoi officiel, EA Sports a simulé chaque étape de la compétition, de la phase de groupes à la finale. Le résultat ? Une victoire anglaise en finale contre l’Allemagne, pays hôte, à l’Olympiastadion de Berlin le 14 juillet. Cette prédiction suscite l’enthousiasme des supporters anglais, qui rêvent de voir leur équipe nationale renouer avec le succès après leur dernière victoire internationale en 1966.

Vers une finale entre l’Angleterre et l’Allemagne ?

La précision de cette simulation repose sur le moteur Frostbite et la technologie HyperMotionV, qui permettent de recréer des conditions de jeu réalistes et de simuler des scénarios de tournoi avec une grande fidélité. Alors que le coup d’envoi de l’Euro 2024 approche, cette prédiction ajoute une dose supplémentaire d’excitation.

Le 14 juillet 2024, tous les yeux seront rivés sur Berlin pour voir si l’Angleterre confirmera les prédictions et soulèvera le trophée tant convoité.