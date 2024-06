EA Guingamp : Umbro c’est fini, un nouvel équipementier pour 5 ans

L’En Avant Guingamp va porter les maillots signés Kappa

Cinq saisons avec la marque anglaise Umbro et puis s’arrête. L’En Avant Guingamp a un nouveau partenaire technique pour habiller ses joueurs, le club breton, pensionnaire de Ligue 2, s’est associé pour les cinq prochains exercices avec la marque italienne, Kappa.

Après cinq saisons avec Umbro, cinq nouvelles avec Kappa

C’est elle qui fournira toutes les tuniques (domicile, extérieur, third), aux joueurs de l’effectif professionnel, à compter le début de cette saison 2024-2025. La marque développera également des gammes sport et lifestyle pour les joueurs et les supporters.

« Je suis ravi d’accueillir Kappa dans la famille d’En Avant. Nous misons sur du long terme sur un contrat de 5 saisons », détaille le président de l’EAG, Fred Le Grand. « Nous avons de nombreux projets passionnants en cours pour les opérations de vente de produits aux couleurs du club. Et je suis sûr que nos fans seront aussi enthousiastes que nous à l’idée de dévoiler nos nouveaux maillots pour la saison 2024-25. »

Les nouveaux maillots et la collection d’entraînement qui accommpagneront le championnat 2024-2025 seront dévoilés prochainement.