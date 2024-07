EA Guingamp: Le nouveau maillot domicile révélé. Le premier signé Kappa

L’En Avant Guingamp a un nouveau maillot domicile produit par un nouvel équipementier.

C’est aujourd’hui samedi, que l’En Avant Guingamp dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025, le premier de sa nouvelle collaboration avec la marque italienne Kappa annoncée le mois dernier. Cette tunique aux couleurs emblématiques du club, le rouge et le noir, sera portée dès cet après-midi lors d’un match amical contre Le Mans à Lamballe.

Les premiers maillots signés de Kappa pour l’EA Guingamp

Ce modèle principal pour les rencontres à domicile est somme toute classique et sans fausse note. Avec le rouge en dominante, teinté de noir et de blanc pour marquer les sponsors. Le nouveau sponsor technique s’est engagé pour les cinq prochaines saisons en collaboration avec le club breton pour toutes ses équipes. Il est prévu dès ce premier exercice la fourniture d’un maillot extérieur, ainsi que d’un third. Ils seront dévoilés prochainement.

Kappa a aussi produit toute une gamme de tenues prévues pour l’entraînement des joueurs et des joueuses de l’En Avant Guingamp. La marque italienne succède à la Britannique Umbro, précédemment associée aux tuniques de l’équipe bretonne.