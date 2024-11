Doumbé – Baki. Quelle affluence possible au Parc des Princes pour la revanche ?

Cédric Doumbé annonce officiellement la revanche face à Baki et cela pourrait se disputer au Parc des Princes.

Cédric Doumbé l’annonce ce mercredi matin, sur le plateau de RMC, il y aura bien une revanche de son combat disputé – et perdu -, contre Baysangur « Baki » Chamsoudinov, « au deuxième trimestre de 2025 ».

« Le match retour aura lieu, indéniablement, parce que si le PFL, l’organisation dans laquelle je combats a décidé de signer Baki, c’est uniquement pour cette revanche là que le monde entier attend, après la frustration de cette fameuse épine, très notoire aujourd’hui ». Doumbé fait référence à l’écharde à l’origine de sa défaite au premier duel, alors disputé à l’Accor Arena.

De 50 000 à plus de 60 000 spectateurs possibles pour la revanche Doumbé – Baki

A ce sujet justement, Cédric Doumbé précise que la revanche se fera « en France ». « Il y aurait probablement un stade. Un stade qui a une allure de Parc », ajoute-t-il. Comprendre l’écrin favori du Paris Saint-Germain. Ce serait pour les duellistes, l’occasion d’a minima doubler et possiblement tripler l’affluence de leur premier affrontement. A Bercy, il y avait 20 000 spectateurs au mois de mars.

Au Parc des Princes, la capacité commerciale oscille entre les 47 926 places disponibles en configuration football pour le PSG et jusqu’à 63 000 pour un concert ; c’était notamment l’affluence pour le spectacle de DJ Snake en 2022, puis 50 000 en suivant, pour celui de Dadju. Qui dit enceinte plus grande, dit donc plus de monde et forcément plus de recettes pour l’organisateur de la revanche. Cela suppose aussi une prime plus élevée pour Doumbé et Baki, car l’argent était l’un des noeuds à de possibles retrouvailles entre les deux Français.

Cédric Doumbé annonce une revanche contre Baki « au deuxième trimestre de 2025 » à Paris pic.twitter.com/EadDmj7vmc — BFMTV (@BFMTV) November 20, 2024

