OM : Djibril Cissé dévoile un maillot Adidas x NTS aux couleurs de l’OM

Aux bons souvenirs de l’OM de Djibril Cissé et d’Adidas.

Quelques jours après avoir prolongé son contrat avec l’équipementier allemand, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Djibril Cissé, a récemment révélé un nouveau maillot personnalisé, inspiré de l’OM qui lui est cher, en collaboration avec Adidas et NTS.

Un maillot couleur Marseille sur les épaules de Djibril Cissé

Djibril Cissé, connu pour son style sur et en dehors du terrain, a travaillé étroitement avec Adidas et NTS pour créer un maillot qui honore la tradition de l’OM. Le design se distingue par les couleurs emblématiques du club, le blanc et le bleu, combinées avec des détails reflétant l’identité culturelle de Marseille.

Adidas a longtemps été un partenaire premium de l’OM

Dévoilé sur la fin du mois de mai, ce maillot est annoncé au 1er juin pour date qui serait celle de sa commercialisation. Adidas fut très longtemps l’équipementier officiel de l’OM, la marque notamment associée à Bernard Tapie qui l’avait racheté et au succès du phocéen, notamment plus prestigieux en Ligue des champions, en 1993. Depuis 2018, c’est Puma qui habille les joueurs de l’équipe de Marseille.