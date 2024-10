Deux espoirs du TFC et du MHSC signent avec les Griezmann

L’agence By and For que dirige Maud Griezmann poursuit son expansion.

Le sud pour terrain de jeu et de prospection. C’est là, d’un côté à l’autre des Pyrénées, que l’agence By and For recrute la majorité de ses talents. La plupart sont des jeunes en devenir. Deux de plus viennent de la rejoindre, ainsi qu’elle l’annonce sur ses supports de communication digitaux : le milieu de terrain, Amir Boutkabout, 17 ans qui se forme entre les murs du Montpellier HSC et le défenseur du TFC, Louis Jules Reynaud (16 ans).

Un défenseur toulousain et un milieu montpelliérain

Ils rejoignent le collectif de l’entreprise créé par Maud Griezmann, la soeur d’un certain Antoine, qui appartient évidemment lui aussi au pool des athlètes de By and For. Le champion du monde 2018 en est la tête d’affiche. Amir Boutkabout y retrouvera Axel Gueguin, un ailier de 19 ans champion d’Europe U17 2022, qui intègre progressivement le groupe des professionnels du club de la Paillade, sans toutefois qu’il ait signé un premier contrat professionnel.

Amir Boutkabout et Louis Jules Reynaud n’en sont pas encore à ce stade, mais il anticipe les étapes futures de leur carrière naissante.