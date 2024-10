De présence, résultat ou championnat, quelles sont les primes minimales en Ligue 1 ?

Les joueurs de la Ligue 1 ont tous des primes dans leur contrat.

Les joueurs professionnels du foot en France ont tous dans leur contrat une part fixe et des primes, individuelles ou collectives négociées directement avec le club qui les emploient. Mais il existe aussi des bonus qui demeurent incontournables et propres à tous les footballeurs en Ligue 1 ou Ligue 2 (et National 1, dans les clubs qui ont encore le statu pro), ainsi que le prévoit le réglement de la Charte du football professionnel.

42 € minimum pour un joueur sur la feuille de match en Ligue 1

Par exemple, pour tous les matchs du championnat ou de la Coupe de France, il existe une prime de présence que reçoivent tous les joueurs inscrits sur la feuille de match. Son montant est fixé au commencement et pour toute la saison et il est d’un minimum de 42 euros en Ligue 1, 28 pour la Ligue 2 et en National 1. De même que selon le résultat obtenu sur le terrain, le versement d’une prime peut s’appliquer.

C’est 140 euros le match nul et le double pour une victoire

Pour la Ligue 1, le montant est d’un minimum de 140 euros bruts pour un match nul et le double (280 €), dans le cas d’une victoire. Enfin, la charte précise que « la prime de classement accordée par les clubs classés 1er, 2e et 3e de la Ligue 1 Uber Eats doit être répartie entre les joueurs au prorata des matches joués dans la compétition ». Il n’est pas montant indiqué à ce sujet.