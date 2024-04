De l’OM à Lorient, l’évolution du salaire de Benjamin Mendy en carrière

Revenu sur les terrains, Benjamin Mendy a quitté Manchester et l’Angleterre pour la France et Lorient.

La carrière de footballeur de Benjamin Mendy se résumera toujours à une période avant et une après. Avant est sa meilleure vie, champion du monde avec les Bleus, quelques mois après être devenu le défenseur le plus cher de son époque, à plus de 55 M€ payés par Manchester City pour le recruter depuis l’AS Monaco.

Benjamin Mendy entends obtenir ses salaires non payés

L’après débute aux accusations de viol et d’agression sexuelle dont il a finalement été jugé non coupable, au terme d’une longue procédure et d’un passage par la prison. Benjamin Mendy a beaucoup perdu, en tant qu’homme finalement accusé à tort, mais aussi sportivement. Et financièrement. Tout le temps de la procédure à son encontre, Manchester City son employeur a suspendu son salaire. D’après Sky Sports, il en attend aujourd’hui réparation.

De l’OM à City la carrière de Mendy était porogressive

Et alors que ses contrats allaient crescendo, depuis sa révélation sous le maillot de l’OM jusqu’à la confirmation à Monaco puis Manchester City, il a réduit ses prétentions pour revenir dans le monde du football, à Lorient qui l’embauche depuis le début de cette saison 2023-2024. Selon les estimations de L’Equipe, son salaire (prime de signature incluse), avoisine désormais les 120 000 euros brut mensuels.

C’est quasiment quatre fois moins qu’il n’en gagnait précédemment dans la clinquante Premier League anglaise. Le latéral gauche de 25 ans s’est engagé pour deux ans, jusqu’en 2025, avec le FC Lorient en Ligue 1.

L’évolution du salaire de Benjamin Mendy de l’OM au FC Lorient

Club Saison Salaire Echéance du contrat Olympique de Marseille 2013-14 0,72 M€ 2017 Olympique de Marseille 2014-15 0,72 M€ 2017 Olympique de Marseille 2015-16 0,72 M€ 2017 AS Monaco 2016-17 3,6 M€ 2021 Manchester City 2017-18 5,5 M€ 2023 Manchester City 2018-19 5,5 M€ 2023 Manchester City 2019-20 5,5 M€ 2023 Manchester City 2020-21* 5,5 M€ 2023 Manchester City 2021-22* 5,5 M€ 2023 Manchester City 2022-23* 5,5 M€ 2023 FC Lorient 2023-24 1,44 M€ 2025

* Le club de Manchester City a suspendu ses paiements à compter du mois de septembre 2021