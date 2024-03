Dans la nouvelle maison à 6 M€ d’André Onana

United, André Onana, a récemment fait l’acquisition d’une villa somptueuse à Corbetta, en périphérie de Milan. Cet investissement de 6 millions d’euros souligne l’affection que le joueur camerounais conserve pour la ville italienne, où il a évolué à l’Inter Milan pendant plusieurs années.

André Onana a fait l’acquisition d’un maison en Italie

Tel que le rapporte le média FCInterNews, la villa, d’une superficie de 1 300 mètres carrés, s’élève sur un terrain de 3 000 mètres carrés et offre un cadre paisible et verdoyant. L’espace extérieur comprend une piscine, un barbecue et un jardin, parfaits pour se détendre et profiter du climat italien. L’habitation principale, à laquelle s’ajoutent deux dépendances compte huit chambres à coucher et six salles de bain. Onana n’a pas lésiné sur les moyens pour s’offrir ce nid douillet, doté de tout le confort moderne.

Le gardien de Manchester United reste proche de l’Inter Milan

L’acquisition de cette villa de prestige montre que Milan occupe une place particulière dans le cœur d’Onana. Le joueur, qui a remporté la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana avec l’Inter Milan, garde un souvenir ému de son passage au sein du club lombard.