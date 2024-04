Dans la luxueuse maison de Mauro Icardi en Turquie

Piscine et cadre environnant paisible pour la maison de Mauro Icardi à Istanbul.

Le couple glamour du football, Wanda Nara et Mauro Icardi, s’est installé dans une luxueuse maison en Turquie, après le transfert d’Icardi au Galatasaray. La villa, située dans un quartier chic d’Istanbul, offre tout le confort imaginable pour la famille nombreuse.

Le couple Icardi/Nara a posé ses valises dans un quartier chic d’Istanbul

Les images publiées par Wanda Nara sur Instagram dévoilent une luxueuse propriété avec un vaste jardin et une piscine extérieure. De plus, la maison dispose d’une chambre spéciale équipée d’un écran géant et de plusieurs instruments de musique. Un espace extérieur avec des jeux pour enfants, un potager, ainsi qu’un espace semi-fermé pour les grillades sont également disponibles.

Le lieu idéal pour la vie de famille

Le couple a indiqué que leur nouvelle résidence à Istanbul offre tout le confort nécessaire pour eux et leurs enfants. Cette demeure reflète leur style de vie luxueux et leur offre un endroit idéal pour profiter du temps en famille.