Cristiano Ronaldo, une incroyable maison concept « CR7 » imaginée pour lui

Si Cristiano Ronaldo devait imaginer une maison à sa personne, elle ressemblerait peut-être à cela.

L’homme de tous les superlatifs appréciera forcément la création. Son ego, surtout, car cette maison en forme du C de ses initiales commerciales et sportives, CR7, a tout pour flatter Cristiano Ronaldo. Entendons-nous bien ce n’est qu’un concept sorti tout droit de l’imaginaire d’un architecte cubain basé à Miami. Un exercice à l’identique de celui qu’il a produit avant cela pour Lionel Messi dans une demeure inspirée du logo personnel de l’Argentin.

Une maison en forme de C pour Cristiano Ronaldo

C’est donc ici une maison en C, posée au beau milieu de l’océan atlantique, dans la baise de Miami. Une résidence secondaire, « pour les vacances » écrit son concepteur sur le réseau social Instagram, qui n’est seulement accessible qu’en bateau. Ou par la voie des airs. Hissée sur de la roche naturelle, elle se dresse sur trois niveaux, avec cinq chambres, un salon, une cuisine spacieuse, une salle de sport – naturellement pour un athlète professionnel – et un home cinéma. Le tout baigné de la fraicheur d’une cascade.

Un concept architectural pensé comme celui de Lionel Messi

A l’extérieur, il y a un héliport et une piscine qui s’ouvre et se referme pour changer de fonction. La maison est durable, équipée de panneaux solaires. Il n’y a en revanche pas de terrain de football extérieur comme l’a ajouté l’architecte dans la maison pensée pour Lionel Messi. Rien donc, de tout cela ne doit exister, mais nul doute que Cristiano Ronaldo y penserait si ça le pouvait s’inscrire dans le domaine du possible.