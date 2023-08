Messi: Bienvenue dans la maison concept à 50 M$ pensée exclusivement pour lui

Ce n’est qu’un projet, imaginé par un architecte, de ce que pourrait être la maison de Messi au large de Miami.

C’est un projet architectural conceptuel, une villa imaginée pour Lionel Messi, inspirée du logo de la marque du footballeur argentin, avec sa forme « M » iconique. Ce n’est qu’un concept, un projet de travail signé de l’architecte Jorge Luis Veliz et en aucun cas une commande de l’Argentin. Ni d’ailleurs, une réalisation possible, tant elle détonne par son gigantisme et sa singularité. Elle n’est pas sans rappeler un autre projet d’architecte qu’une maison en forme de ballon, là encore attribuée à La Pulga.

Un projet de la démesure pensé pour le plaisir de Messi

La demeure s’étend sur trois niveaux et trouve sa place sur une île exclusive en forme de navire. L’ensemble a été pensé dans un esprit de luxe et de confort, mettant à disposition une variété d’aménagements pour apprécier pleinement chaque moment. À l’extérieur, les vastes piscines se démarquent, offrant un espace idéal pour se détendre et profiter du climat tropical de Miami. De plus, une large jetée permet l’accès aux yachts et autres embarcations.

Une maison exclusive sur un île au large de Miami

Les amateurs de voitures trouveront leur bonheur dans un garage de luxe impressionnant, tandis que le jardin propose une atmosphère sereine et naturelle pour se détendre en plein air. À l’intérieur de la résidence, les options de divertissement sont pléthoriques. Des salles de jeu ainsi qu’une salle de réception sont incluses, offrant aux résidents des moments d’exception. De plus, un home cinéma permet de profiter d’une expérience cinématographique luxueuse sans quitter la propriété.

L’un des points forts du projet réside dans la présence de trois hélisurfaces, proposant un moyen de transport aérien pratique et exclusif vers et depuis la demeure. La propriété offre une vue panoramique à 360 degrés sur le paysage maritime environnant sur tout le littoral de Miami.