Cristiano Ronaldo s’expose à une sanction pour de l’ambush marketing à l’Euro

Il ne le sera pas sportivement, le capitaine du Portugal fera bien face aux Bleus, ce vendredi soir, en quarts de finale de l’Euro 2024. Néanmoins Cristiano Ronaldo pourrait faire face à des sanctions de l’UEFA suite à une publication de l’entreprise Whoop sur les réseaux sociaux. Cette dernière a dévoilé des données concernant le rythme cardiaque du joueur lors du huitième de finale de l’Euro 2024 contre la Slovénie, notamment pendant la séance de tirs au but.

Cette pratique, considérée comme du « marketing sauvage » connu sous l’anglicisme d’ambush marketing, pourrait être en violation des règles strictes de l’UEFA concernant les partenariats commerciaux durant ses compétitions. L’instance européenne de football, qui n’a pas encore réagi officiellement, a déjà des sponsors officiels qui paie cher leur association avec le tournoi et l’instance européenne du football cherche à protéger leurs intérêts exclusifs.

Tel que le rappelle RMC, un précédent existe : en 2012, l’attaquant danois Nicklas Bendtner avait été condamné à une amende de 100 000 euros pour avoir exposé un caleçon aux couleurs d’un bookmaker non-officiel durant un match de l’Euro. La question se pose maintenant de savoir si Ronaldo continuera à porter ce capteur, au risque de s’exposer à des sanctions potentielles.

This chart has been circulating today. @Cristiano x @WHOOP is ambush marketing to @EURO2024. It is illegal and both the player and the company should be fined. pic.twitter.com/Q2jv98pFrw

— Ricardo Fort (@SportByFort) July 3, 2024