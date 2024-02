Cristiano Ronaldo n°1 à 275M$, les 50 athlètes qui gagnent le plus

Grâce à son transfert à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo est l’athlète qui a gagné le plus d’argent en 2023.

L’influence grandissante de l’Arabie Saoudite dans le monde du sport se confirme avec la présence de Cristiano Ronaldo et Jon Rahm en tête du classement des athlètes les mieux payés en 2023, établi par Sportico.

Avec Cristiano Ronaldo et Jon Rahm l’Arabie Saoudite place ses pions

Le footballeur portugais, qui a signé un contrat lucratif avec le club Al-Nassr, occupe la première place avec un total de 275 millions de dollars (255 millions d’euros), dont 233 millions de dollars proviennent de son contrat et 42 millions des sponsors. Cette position illustre l’importance croissante de l’Arabie Saoudite dans le sport, pays qui ambitionne d’accueillir la Coupe du Monde 2034.

Le golfeur espagnol, n°3 mondial, a créé la surprise en signant un contrat de 510 millions de dollars (475 M€) sur trois ans avec le circuit LIV Golf, financé par l’Arabie Saoudite. Cette manne financière propulse Rahm à la deuxième place du classement, loin devant les stars du football pour Lionel Messi (3ème) et du basket NBA du côté de LeBron James (4ème).

Trois Français et aucune féminine dans le top 100 de 2023

Le classement 2023, qui recense des athlètes de 25 pays et 8 disciplines sportives différentes, ne comporte aucune sportive dans le top 100. La tenniswoman Coco Gauff est la mieux classée, à la 101ème place, avec un total de 21 millions d’euros. Trois athlètes français se glissent au palmarès : les footballeurs Kylian Mbappé et Karim Benzema, respectivement cinquième et douzième et le basketteur Rudy Gobert, plus loin en 61e position.

Les 50 athlètes qui ont gagné le plus en 2023

1. Cristiano Ronaldo (Football) = 275 M$

2. Jon Rahm (Golf) = 203 M$

3. Lionel Messi (Football) = 130 M$

4. LeBron James (Basket) = 125,7 M$

5. Kylian Mbappé (Football) = 125 M$

6. Neymar (Football) = 121 M$

7. Stephen Curry (Basket) = 98,9 M$

8. Giannis Antetokounmpo (Basket) = 88,4 M$

9. Kevin Durant (Basket) = 86,9 M$

10. Patrick Mahomes (Football américain) = 84,3 M$

11. Lamar Jackson (Football américain) = 82,5 M$

12. Karim Benzema (Football) = 78 M$

13. Rory McIlroy (Golf) = 77,4 M$

14. Tiger Woods (Golf) = 77,2 M$

15. Max Verstappen (Formule 1) = 75 M$

16. Shohei Ohtani (Baseball) = 70 M$

17. Canelo Álvarez (Boxe) = 66 M$

18. Erling Haaland (Football) = 63 M$

19. Lewis Hamilton (Formule 1) = 62 M$

20. Max Scherzer (Baseball) = 60,8 M$

21. Damian Lillard (Basket) = 60,3 M$

22. Klay Thompson (Basket) = 60,1 M$

23. Mohamed Salah (Football) = 56 M$

24. Anthony Joshua (Boxe) = 55 M$

25. Russell Westbrook (Basket) = 54 M$

26. Nick Bosa (Football américain) = 53,6 M$

27. Viktor Hovland (Golf) = 52,3 M$

27. Scottie Scheffler (Golf) = 52,3 M$

29. James Harden (Basket) = 51,6 M$

30. Joe Burrow (Football américain) = 51,5 M$

31. Paul George (Basket) = 51,1 M$

32. Bradley Beal (Basket) = 50,5 M$

33. Kawhi Leonard (Basket) = 50,1 M$

34. Luka Doncic (Basket) = 49,7 M$

35. Jimmy Butler (Basket) = 47,9 M$

36. Daniel Jones (Football américain) = 47,5 M$

37. Jake Paul (Boxe) = 47 M$

38. Joel Embiid (Basket) = 46,8 M$

39. Brooks Koepka (Golf) = 46,7 M$

40. Deshaun Watson (Football américain) = 46,5 M$

41. Devin Booker (Basket) = 46,3 M$

42. Aaron Rodgers (Football américain) = 45,9 M$

43. Nikola Jokic (Basket) = 45,7 M$

44. Anthony Davis (Basket) = 45,5 M$

45. Dak Prescott (Football américain) = 45 M$

46. Novak Djokovic (Tennis) = 44,9 M$

47. Trae Young (Basket) = 44,7 M$

48. Justin Verlander (Baseball) = 44,5 M$

49. Aaron Judge (Baseball) = 44 M$

50. Zach LaVine (Basket) = 43,7 M$