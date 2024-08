Cristiano Ronaldo: La fortune que pourrait lui rapporter sa nouvelle chaîne Youtube

Cristiano Ronaldo a trouvé un nouveau moyen de gonfler encore un peu plus ses revenus déjà monstrueux.

Il n’a plus grand-chose à prouver sur les terrains de football, à 39 ans, Cristiano Ronaldo est aujourd’hui au crépuscule de sa carrière sportive. Alors, le Portugais cherche à s’étendre sur d’autres domaine. Ce 21 août 2024, il a lancé sa chaîne Youtube baptisée « UR », marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de communication directe avec ses fans.

Cristiano Ronaldo engrange des millions d’abonnés dans les 1res heures de sa chaîne

La chaîne « UR » se veut une fenêtre ouverte sur la vie personnelle de Ronaldo et de sa compagne Georgina Rodriguez. Le joueur y partage ses réflexions sur divers sujets et invite ses abonnés à le suivre dans son quotidien, offrant ainsi un accès inédit à son univers. Mais derrière cette initiative se cache un potentiel économique non négligeable. Selon les experts, les revenus générés par une chaîne Youtube peuvent varier entre 2 et 12 dollars pour 1 000 vues. Avec la notoriété de Ronaldo et sa capacité à attirer des millions de spectateurs, les estimations de ses gains futurs sont vertigineuses.

Pour mieux comprendre l’ampleur de cette nouvelle aventure, il faut rappeler que YouTube redistribue 55 % des revenus publicitaires aux créateurs de contenu, tandis que la plateforme conserve 45 %. Avec une audience aussi massive que celle de Ronaldo, les revenus générés par les publicités pourraient atteindre des sommets, d’autant plus que certaines vidéos très populaires sur la plateforme génèrent des millions de vues en un temps record.

Des stars comme MrBeast gagne jusqu’à 5 millions de dollars mensuels sur Youtube

À titre de comparaison, des stars de YouTube comme MrBeast, qui accumulent des centaines de millions de vues par mois, peuvent engranger jusqu’à 5 millions de dollars mensuels uniquement grâce aux publicités. Si Ronaldo parvient à capter une audience comparable, sa chaîne pourrait rapidement devenir une nouvelle source de revenus significative, renforçant encore davantage sa fortune déjà impressionnante.