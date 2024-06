Cristiano Ronaldo investit 17 M€ dans le business de la porcelaine

L’empire commercial de Cristiano Ronaldo s’étend désormais à la porcelaine.

Cristiano Ronaldo continue de diversifier son empire commercial avec un nouvel investissement de 17,3 millions d’euros dans la société Vista Alegre Atlantis SGPS, connue pour ses porcelaines de luxe. Ce nouvel engagement financier, réalisé via sa société CR7 SA, marque un tournant significatif pour l’icône du football portugais, qui possède déjà une vaste gamme d’investissements allant du tourisme à l’immobilier en passant par la mode et les médias.

Cristiano Ronaldo est entré dans l’actionnariat de Vista Alegre

À moins d’un an de son entrée au capital du groupe médiatique Correio da Manhã, Ronaldo a acquis 10% de Vista Alegre Atlantis SGPS, une entreprise emblématique du secteur de la porcelaine, selon l’information que rapporte le média Eco. Cette opération inclut également l’achat de 30% du capital de Vista Alegre Espagne, prévu pour les jours à venir. En outre, un partenariat égalitaire sera créé pour lancer une nouvelle société au Moyen-Orient et en Asie, visant à promouvoir les marques Vista Alegre et Bordallo Pinheiro dans ces régions.

« Les marques Vista Alegre et Bordallo Pinheiro sont des icônes nationales que j’admire depuis longtemps. Participer à leur expansion globale est un grand honneur pour moi en tant que Portugais, » a déclaré Ronaldo par communiqué. Il s’est engagé à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour élever ces marques au niveau des meilleures marques mondiales.

Fernando Campos Nunes, fondateur et actionnaire du Groupe Visabeira, propriétaire de Vista Alegre, a exprimé son enthousiasme quant à l’arrivée de Ronaldo comme investisseur. « Ce partenariat unit deux des marques portugaises les plus respectées et emblématiques, » a-t-il affirmé. L’histoire de Vista Alegre avec le football remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque les descendants du fondateur ont introduit le football au Portugal.

La France pour marché du groupe spécialisé dans la porcelaine

Vista Alegre, qui réalise 70% de ses ventes à l’export, a récemment levé 60 millions d’euros lors d’une Offre Publique de Souscription (OPS). Ces fonds seront utilisés pour financer ses activités et projets futurs. Le groupe, bien que touché par une baisse des ventes en 2023, a vu ses bénéfices augmenter de 22,3%, atteignant 6,8 millions d’euros. Les principaux marchés d’exportation incluent la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, le Brésil et les États-Unis.