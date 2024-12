Conor McGregor – Logan Paul, le combat le plus cher de l’histoire du sport ?

Un prize money d’un demi-milliard de dollars est en jeu entre Conor McGregor et Paul Logan.

L’ancien champion de MMA irlandais Conor McGregor pourrait bientôt faire son retour sur le devant de la scène, non pas dans l’octogone de l’UFC, mais sur un ring de boxe. C’est moins pour l’intérêt sportif que financier, mais un combat spectaculaire se profile à l’horizon face à Logan Paul, l’influenceur devenu homme d’affaires.

Le lieu choisi pour cet événement hors norme ne manque pas d’originalité : le stade Wankhede en Inde, une enceinte pouvant accueillir 50 000 spectateurs. Ce choix s’inscrit dans le cadre de la campagne touristique « Visit India », et les chiffres donnent le vertige : chaque combattant devrait empocher près de 250 millions d’euros pour cette confrontation. C’est à tout le moins la prime visée par l’Irlandais qui l’a publiquement annoncé sur la page de son compte Instagram. Soit un demi-milliard l’explication sur le ring. Un record!

Vers le combat le plus cher de l’histoire du sport ?

Pour McGregor, 36 ans, ce combat représenterait une opportunité financière considérable alors qu’il traverse une période difficile. L’Irlandais, qui n’est plus apparu dans une cage de MMA depuis sa fracture du tibia il y a trois ans et demi, fait actuellement face à des démêlés judiciaires. Quant à Logan Paul, 29 ans, l’entrepreneur derrière la boisson « Prime » et catcheur occasionnel à la WWE, il pourrait trouver là l’occasion d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien rempli.

Ce duel, s’il se concrétise, s’inscrirait dans la lignée des « combat-spectacles » qui attirent de plus en plus l’attention des médias et du public, mêlant sport de combat et divertissement avec des enjeux financiers colossaux.