Comment le passage de Jürgen Klopp a relancé financièrement Liverpool

Il n’y a pas que sportivement que Jürgen Klopp a redressé Liverpool.

Lorsque Jürgen Klopp a pris les rênes de Liverpool en octobre 2015, le club traversait une période de stagnation, tant sur le plan financier que sur le terrain. La fin de l’ère Brendan Rodgers avait laissé les supporters frustrés, mais l’optimisme a commencé à refleurir après le match nul contre Tottenham Hotspur en octobre 2015, où Klopp a introduit une identité tactique distincte.

Presque une décennie plus tard, Jürgen Klopp va rendre son tablier

Le 19 mai 2024, lorsque Liverpool affrontera Wolverhampton à Anfield, ce sera la fin d’une ère dorée avec Klopp à la barre. Les émotions seront à leur comble, marquant la fin d’une époque qui a vu Liverpool passer de la médiocrité à la grandeur.

À l’arrivée de Klopp, les finances de Liverpool étaient loin d’être aussi florissantes que celles de Manchester City, le rival qui les avait devancés pour le titre de la Premier League. En 2014, Liverpool occupait la dixième place dans la liste Forbes des clubs de football les plus valorisés au monde, avec une évaluation de 691 millions de dollars. Malgré une augmentation par rapport à l’année précédente, le club stagnait à la dixième place, incapable de suivre le rythme des autres clubs en croissance.

Avec Klopp Liverpool a recruté malin

Le modèle de fonctionnement de Klopp a commencé à émerger, mettant l’accent sur des recrutements intelligents et conformes à une approche tactique distincte. Des joueurs comme Sadio Mané, Joël Matip et Georginio Wijnaldum ont été signés à des coûts relativement modestes mais ont joué un rôle essentiel dans le succès futur.

La vente de Philippe Coutinho à Barcelone a été un moment charnière, permettant à Liverpool d’acquérir des joueurs clés tels que Virgil van Dijk et Alisson Becker. Les profits records de la saison 2017/18 et la victoire en Ligue des champions en 2018 ont propulsé financièrement le club.

Les Reds résistent financièrement dans la tempête de la Covid

Malgré les défis financiers liés à la pandémie, la victoire en Premier League en 2019/20 a maintenu Liverpool à flot. Le club a résisté aux pertes de revenus liées aux médias et aux matchs, soulignant la résilience de l’équipe sous la bannière des « monstres de la mentalité » de Klopp.

La saison 2020/21 n’a pas apporté de trophées, mais la saison suivante a vu Liverpool atteindre la finale de toutes les compétitions disputées, remportant deux d’entre elles. La gestion efficace des ressources et la maximisation des revenus sur le terrain ont renforcé la position financière du club. En 2021, suite à la proposition avortée de la Super Ligue, la Fenway Sports Group a envisagé la vente de Liverpool. Cependant, le club a depuis dépassé Manchester City en termes de valorisation et reste compétitif dans les revenus.

Avec Klopp à la tête, Liverpool a réussi à réaliser tout cela avec un investissement net de seulement 254 millions de livres, le plus bas parmi les six meilleurs clubs de la Premier League pendant son mandat.

Cette saison, les Reds sont en lice pour remporter la Premier League, la Ligue Europa, la Coupe de la Ligue et la FA Cup. Klopp a su conduire Liverpool vers le succès tout en faisant preuve de flexibilité tactique et en tirant le meilleur parti des ressources limitées. Une comparaison avec Sir Alex Ferguson souligne le plus grand compliment que Klopp puisse recevoir à l’aube de son départ de Liverpool.