Combien gagne Holger Rune, 13e joueur mondial de tennis ?

Holger Rune progresse dans la hiérarchie du tennis mondial.

À seulement 21 ans, le jeune prodige danois Holger Rune s’est déjà imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du circuit ATP. Classé 13e joueur mondial, Rune continue d’impressionner par ses performances sur le court, mais également par les gains qu’il accumule au fil des tournois.

Deux demi-finales en 2024 pour Holger Rune

Depuis le début de l’année 2024, Holger Rune a engrangé 884 629 dollars en prize money (815 348 euros). Ce montant résulte de ses participations dans divers tournois de l’ATP Tour, où il a souvent réussi à atteindre les phases finales, consolidant ainsi sa position parmi les meilleurs joueurs du monde. Il a notamment disputé deux demi-finales, à Acapulco (ATP 500) et Munich (ATP 250). Sa présence au 2e tour du tournoi de Roland-Garros 2024 lui garantie au moins 110 000 euros de primes en plus.

Une carrière à plus de 8 millions d’euros pour le Danois

Au cours de sa carrière, le joueur danois a totalisé 8 863 941 dollars de gains (8 169 751 euros). Un montant non négligeable, mais qui reste loin des sommes astronomiques touchées par les stars du tennis masculin. Mais il n’a que 21 ans et qu’il n’a débuté sa carrière professionnelle qu’en 2020. Sa progression fulgurante laisse entrevoir un avenir radieux et des gains potentiels bien plus importants.

Il est important de noter que les revenus d’un joueur de tennis ne se limitent pas aux prize money. Holger Rune peut également percevoir des revenus issus de sponsors, de partenariats avec des marques, ou de contrats publicitaires. Il a notamment signé un contrat d’équipement avec la marque Nike, Babolat lui fournit ses raquettes, cordages et bagageries, tandis qu’il a dernièrement rejoint le pool des ambassadeurs Rolex.