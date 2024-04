Combien coûtent les billets pour la finale de la Ligue des champions 2024 ?

La billetterie de la finale de la Ligue des champions à Wembley est ouverte.

Programmée au stade Wembley de Londres le 1er juin prochain, la finale de la saison 2023-2024 de la Ligue des champions est désormais accessible au plus grand nombre. L’UEFA a en effet débuté la campagne en ligne d’attribution des billets. Comme de coutume, la majorité d’entre eux sera allouée aux fans des équipes participantes et au grand public.

Des billets moins chers vendus aux supporters des deux clubs finalistes

Les billets pour le grand public ne seront pas vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi, mais par le biais d’une loterie qui sera organisée après la période de candidature. Les billets disponibles dans la catégorie la plus abordable, « Fans First », seront exclusivement réservés aux supporters des clubs jouant la finale. Le PSG, toujours en course en quarts de finale de la compétition peut encore y prétensdre. Le processus de vente et d’attribution des billets réservés aux fans des équipes finalistes est organisé directement avec les clubs concernés.

De 187 à 713 € le prix grand public de la finale de la Ligue des champions 2024

Pour les soutiens des deux équipes qualifiées, les places seront vendues au tarif de 60 livres (70 euros), pour un placement en virage ; un par équipe respective. Pour le grand public, il faut compter un minimum de 160 livres (187 €) en catégorie 3, 430 libres (502,5 €) pour une catégorie 2 et 610 livres (713 €) en première catégorie. Les billets seront livrés via l’application UEFA Mobile Tickets quelques jours avant le match.