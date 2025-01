Combien cela coûte de construire une équipe championne de Ligue 1 ?

Le PSG dépense de plus en plus pour dominer la France du football. Mais il arrive parfois que le titre lui échappe.

Dix-huit clubs en rêvent. Mais un seul sera sacré. Cette saison 2024-2025 est sur les bases des précédentes depuis plus d’une décennie. Avec un Paris SG dominateur sur la concurrence et premier favori à sa propre succession. C’est parce que le club à la propriété du fonds souverain du Qatar a des moyens financiers qu’aucun autre dans son championnat de Ligue 1 ne peut lui contester.

Mais pour décrocher le titre, il faut régulièrement investir, encore et encore. A Sportune, nous avons voulu connaître le coût d’une victoire en Ligue 1, en prenant pour principe le total des dépenses des clubs titrés pour construire l’ensemble de leurs effectifs. C’est-à-dire la somme de tous les investissement en indemnité de transferts sur les joueurs présents dans les équipes, les saisons de leur succès.

L’écrasante domination du PSG se justifie par la dépense sur le marché

Le résultat pointe d’une part, l’écrasante hégémonie du Paris Saint-Germain, mais aussi que la glorieuse incertitude du sport a parfois le mot de la fin. Et à ce niveau, la performance du Montpellier HSC du regretté Louis Nicollin est hors norme, au regard de l’exceptionnelle saison sportive du club de la Paillade en 2012, comparé à la dépense du collectif mis alors à la disposition de René Girard. A savoir un parfait mélange de joueurs formés au club, doublés de recrues libres sur le marché et quelques transferts payants, dont le plus cher fut Olivier Giroud, à 2 millions d’euros payés au Tours FC.

Cet effectif champion de France 2012 à la totale surprise générale fut 37 fois et demi moins cher à constituer que celui du Paris SG qui fut sacré la saison d’après. La morale de nos travaux étant que dans le football aussi, et peut-être surtout, l’argent contribue largement au bonheur. A tout le moins aux trophées.

