Combien ça coûte de disputer un amical avec le Real Madrid ou le FC Barcelone ?

Toutefois moins en Europe que pour l’Asie, les clubs ou organisateurs qui souhaitent recevoir un match du Real Madrid peuvent avoir à le payer très cher.

Le Real Madrid et le FC Barcelone font partie des clubs les plus bankables au monde, et cela se reflète dans les prix qu’ils facturent pour les matchs amicaux. Selon les informations de 2Playbook, les deux géants espagnols peuvent exiger entre 3 et 4,5 millions d’euros pour un match aux États-Unis ou en Asie. Un chiffre qui peut même grimper à 6 millions d’euros pour des affiches prestigieuses comme un Clasico disputé à l’étranger.

Des millions d’euros pour recevoir le Real Madrid ou le FC Barcelone

En Europe, les prix sont généralement moins élevés, avec des montants qui oscillent autour de 2 millions d’euros. Ces tarifs permettent aux clubs de générer des revenus importants lors de leurs tournées estivales. Sur une série de quatre matchs, le Real Madrid et le FC Barcelone peuvent engranger jusqu’à 15 millions d’euros. Des sommes précieuses pour les clubs, qui peuvent ainsi financer leurs transferts et leurs investissements.

Derrière le Real Madrid et le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid se positionne comme le troisième club espagnol en termes de revenus générés par les matchs amicaux. Le club madrilène facture désormais entre 1 et 1,5 million d’euros par match. Les autres clubs de LaLiga se contentent de revenus bien inférieurs. La Real Sociedad, par exemple, a gagné 96 223 euros de matchs amicaux et d’autres compétitions au cours du premier semestre de la saison 2023-2024. Des sommes modestes comparées aux cadors européens, mais qui représentent tout de même un complément de revenus bienvenu.

Le marché des matchs amicaux prend de plus en plus d’épaisseur

Le marché des matchs amicaux a connu une évolution importante ces dernières années, avec la fin de l’International Champions Cup. Les clubs ont désormais plus de liberté pour organiser leurs propres tournées et négocier leurs contrats directement avec les promoteurs. Une tendance qui devrait se poursuivre dans les années à venir.