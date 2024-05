Classement final en Ligue 1 2023-2024 comparé aux salaires des clubs

A quel point y a-t-il eu corrélation entre les résultats sportifs de la Ligue 1 et les salaires des joueurs.

Une autre lecture de la performance d’ensemble des clubs que celle qui compare les salaires des équipes au classement sportif final de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Parce qu’il est de bonne logique de penser que les joueurs les mieux payés sont naturellement les plus performants sur le terrain de vérité. A quel point la logique est-elle vraie ? Focus sur notre classement à voir dans son entièreté en page suivante de ce sujet.

PSG et Clermont prouvent la logique entre salaires et résultats sportifs

Comme avec notre comparatif du classement et des budgets, la moitié ici aussi des équipes de la saison de Ligue 1 sont à l’équilibre dans un ratio de plus ou moins deux points. C’est notamment le cas aux deux extrêmes qui concernent le Paris Saint-Germain premier et le Clermont Foot dernier. Les mieux payés ont gagné, les plus bas salaires courbent l’échine. Logique, donc.

Un autre lecture de la performance du Stade Brestois

Mais tout ne l’est pas autant jusqu’au bout. A commencer par Brest pour la bonne surprise, l’OM, le Fc Lorient et le Stade Rennais pour à l’inverse, les contre-performances. Les rémunérations évoquées sont des estimations des salaires moyens des équipes telles que communiquées par le journal L’Equipe au mois de mars dernier.

Club Salaire moyen annuel Classement salaire Classement L1 Différence Paris SG 11,25 M€ 1 1 = Olympique de Marseille 3,13 M€ 2 8 – 6 Olympique Lyonnais 2,16 M€ 3 6 – 3 AS Monaco 1,86 M€ 4 2 + 2 Stade Rennais 1,56 M€ 5 10 – 5