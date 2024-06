Classement final du Top 14 vs les budgets des équipes

Le Top 14 s’est achevé ce samedi pour la phase régulière du championnat.

C’était hier samedi la 26e et dernière journée de la phase régulière du championnat de France de Top 14, saison 2023-2024. Le classement est figé et pour cet exercice en particulier, il n’y a pas eu beaucoup de surprises, les équipes ayant pour au moins quatre d’entre elles décrochées une place sportive en adéquation avec leur potentiel financier.

Le Stade Toulousain et le Stade Français tiennent leur rang. Oyonax également

C’est notamment vrai aux extrêmes, tant pour le Stade Toulousain que le Stade Français, directement qualifiés pour les demi-finales et les deux plus gros budgets de la saison, que du côté de Oyonax, dernier mais avec des moyens plus modestes que les autres. Le ratio d’équilibre grimpe à neuf, en prenant un différentiel de plus ou moins entre les équipes du championnat.

Le Castres Olympique a performé. Mais cela n’a pas suffit pour se qualifier

Les seules surprises à ce niveau de comparaison sont du côté du LOU, pour déception eu égard au budget de 37,4 millions d’euros, qui s’apparentait plus à celui d’un club visant la qualification dans le top 6, qu’un maintien dans l’élite, fut-il pour les Lyonnais relativement confortable. A l’inverse, Castres a fait bien mieux que son budget le lui autorisait, mais les Tarnais n’en sortent pas gagnants pour autant, passés si proche de la qualification, enlevée au finish par un essai du Racing face à La Rochelle.

La suite, ce sont désormais les matchs à éliminations directes en commençant par le barrage entre Toulon et La Rochelle, samedi prochain. La finale de cette saison 2023-2024 de Top 14 est, elle, fixée au 28 juin et programmée sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille.

Le classement final du Top 14 vs le budget des équipes la saison 2023-2024