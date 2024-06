Classement FFF des meilleurs centres de formation de la Ligue 2 en 2024

Une satisfaction pour les Girondins de Bordeaux et leurs supporters : ils sont le meilleur centre de formation en Ligue 2, en 2024.

Comme pour la Ligue 1 dont nous avons observé le classement plus tôt sur Sportune, la Fédération française de football (FFF) a publié son classement annuel des centres de formation de la Ligue 2 les plus performants sur la saison 2023-2024. Onze clubs ont une évaluation sur les 20 que comptait le championnat (ils ne seront plus que 18 à l’avenir).

Les Girondins restent premiers et l’ASSE deuxième

L’analyse, sous la houlette de la Direction technique nationale, s’est basée sur cinq critères clés et sous-catégorie pour chacun : la professionnalisation des jeunes, leur temps de jeu en équipe première, les sélections nationales, la réussite scolaire et la représentation européenne.

Déjà en tête la saison précédente, les Girondins de Bordeaux conservent leur titre de meilleur club formateur de la Ligue 2, avec 3,5 étoiles de générale. Et comme la saison précédente, le club marine devance l’AS Saint-Etienne à la deuxième place tandis que cette saison Valenciennes complète le podium au détriment du Havre un an plus tôt, qui évolue désormais en Ligue 1.

Classement FFF des meilleurs centres de formation de la Ligue 2 en 2024

1. Girondins de Bordeaux = 3,5 *

AS Saint-Etienne = 3,5 *

3. Valenciennes FC = 3 *

4. AJ Auxerre = 3 *

5. SM Caen = 2,5 *

6. AC Ajaccio = 2 *

7. EA Guingamp = 2 *

8. Amiens SC = 2 *

9. ESTAC Troyes = 2 *

10. Angers SCO = 2 *

11. Paris FC = 1,5 *