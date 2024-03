Classement des gains UEFA des clubs cette saison hors droits TV

C’est l’UEFA qui organise les coupes européennes de football et rémunère les clubs qui les disputent.

C’est assez rare et réjouissant pour être souligné : il reste un club français par coupe d’Europe, au stade des quarts de finale de chaque édition : le PSG en Ligue des champions, l’OM en Ligue Europa et le Losc en Ligue Europa Conférence. Ces trois clubs peuvent encore gonfler le total de leurs primes cumulées jusqu’ici depuis le débute des compétitions.

Le PSG, l’OM et le Losc restent en course

Pour les autres en revanche (le RC Lens en C1 puis C3, le Stade Rennais et le TFC en C3), s’en est désormais terminé. A ce stade, le Paris Saint-Germain peut encore espérer accéder au podium final des clubs qui gagnent financièrement le plus, à l’addition de tous les postes de recettes prévus dans la répartition de l’UEFA (prime de participation, bonus à la performance et classement au coefficient, hormis ici les droits de la TV qui sont un cas plus particulier puisque versés différemment selon les payes et le nombre de clubs engagés pour chaque nation.

Des montants qui seront supérieurs à l’ajout des droits TV

Les montants indiqués ci-dessous seront donc forcément supérieurs au décompte final. Rappelons également, tel que nous vous l’indiquons à chaque paiement, que l’UEFA suit un calendrier précis dans le règlement des sommes qu’elle doit aux équipes ; le prochain devant intervenir à la fin de ce mois de mars.

1. Real Madrid = 79,892 M€

2. Bayern Munich = 76,640 M€

3. Manchester City = 76,481 M€

4. FC Barcelone = 71,528 M€

5. Atlético Madrid = 71,114 M€

6. Paris Saint-Germain = 63,888 M€

7. FC Porto = 63,569 M€

8. Borussia Dortmund = 63,522 M€

9. Arsenal FC = 63.362.947,00 €

10. SSC Naples = 58,044 M€

…

28. RC Lens = 26,363 M€

39. Olympique Marseille = 13,416 M€

54. Stade Rennais = 9,612 M€

60. LOSC Lille = 8,727 M€

62. Toulouse FC = 8,568 M€