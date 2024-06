Classement des coachs de la Ligue 1 les plus dépensiers sur le mercato

Avec plus de 700 millions d’euros de transferts pour se renforcer, Luis Enrique est le coach le plus dépensier en carrière, dans le contingent des techniciens de la Ligue 1.

Trois semaines que le marché des transferts a débuté en Ligue 1, depuis le lundi 10 juin et jusqu’au vendredi 30 août au soir. Jusqu’ici le calme domine, doublement justifié par l’Euro et la Copa America qui mobilisent bon nombre de joueurs et parce qu’en France l’incertitude plane toujours sur la prochaine répartition des droits de la TV, alors que débute officiellement ce lundi, la nouvelle saison 2024-2025.

Un début de mercato singulier pour les clubs de Ligue 1

Déjà en temps normal, les entraineurs de l’élite ne sont pas tous logés à la même enseigne en ce qui concerne leurs effectifs et le potentiel pour chacun de se renforcer, dans ce contexte singulier, c’est encore plus vrai. De plus, il y a encore un siège à prendre sur le banc du Havre, depuis le départ de Luka Elsner vers le Stade de Reims. Et celui qui succèdera au Slovène devra composer avec une masse salariale encadrée, ainsi qu’en a décidé la DNCG.

2,8 milliards au cumul des entraîneurs et Julien Stephan dans la moyenne

Au total, les dix-sept sélectionneurs en poste en Ligue 1 cumulent un peu plus de 2,8 milliards d’euros d’indemnités en transferts payés pour leurs besoins sportifs. Cela équivaut à une moyenne proche de 166 millions d’euros qui est quasiment celle de Julien Stephan, entre ses expériences avec le Stade Rennais et celle qui l’a mené au RC Strasbourg.

Luis Enrique (PSG) = 733 M€

Bruno Génésio (Losc Lille) = 369,52 M€

Roberto De Zerbi (Olympique de Marseille) = 311,95 M€

Patrick Vieira (RC Strasbourg) = 308,13 M€

Adi Hütter (AS Monaco) = 242,79 M€

Antoine Kombouaré (FC Nantes) = 172,58 M€

Julien Stéphan (Stade Rennais) = 167,26 M€

Franck Haise (OGC Nice) = 157,44 M€

Michel Der Zakarian (Montpellier HSC) = 97,22 M€

Pierre Sage (Olympique Lyonnais) = 60,68 M€

Will Still (RC Lens) = 53,99 M€

Christophe Pélissier (AJ Auxerre) = 53,8 M€

Olivier Dall’Oglio (AS Saint-Etienne) = 39,15 M€

Luka Elsner (Stade de Reims) = 28,91 M€

Carles Martínez Novell (Toulouse FC) = 15,31 M€

Éric Roy (Stade Brestois) = 10,8 M€

Alexandre Dujeux (Angers SCO) = 0,65 M€

