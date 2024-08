Classement des clubs français les plus dépensiers sur le mercato au 21e siècle

Plus de 2 milliards d’euros investis par le PSG pour se renforcer depuis le passage au 21e siècle.

Plus d’une double décennie d’investissements sur le mercato ça donne quoi ? Des chiffres contrastés entre les clubs français, d’après les données rapportées sur le réseau X par le compte PopFoot qui dresse le top 10 des plus dépensiers du pays, depuis le passage au 21e siècle. Avec un trio à plus du milliard, mais surtout un PSG dominateur qui l’est devenu depuis que le Qatar a racheté les parts de Colony Capital.

Le PSG, l’AS Monaco et l’OL à plus du milliard

Sachant que Paris a investi massivement, quand l’Olympique Lyonnais ou l’AS Monaco qui suivent compensent par des cessions de contrats parfois record, à la faveur du fruit de leur formation. L’Olympique de Marseille pourrait être le prochain à franchir ce seuil du milliard, dès cette saison 2024-2025 en cours.

📊 Les clubs français qui ont dépensés le + d’argent sur le marché des transferts au 21eme siècle pic.twitter.com/tZm2mDEACM — PopFoot (@ThePopFoot) August 27, 2024

Les Girondins de Bordeaux les seuls qui ne sont plus en Ligue 1

Au total, le top 10 cumule 8,276 milliards, pour une moyenne à 827 637 000 euros, entre l’OM et le Stade Rennais. Tous les clubs classés évoluent en Ligue 1, à l’exception notable des Girondins de Bordeaux qui paient plusieurs années de gestion financière catastrophique ayant conduit le club à la banqueroute. Aujourd’hui placé en redressement judiciaire, le FCGB a été rétrogradé en National 2.